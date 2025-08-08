(VIDEO) A la orden pal’ desorden: Policías alcoholizados pierden las llaves de su patrulla en Hidalgo

¡Estuvo buena la fiesta! Tres policías municipales de Epazoyucan, Hidalgo, fueron despedidos luego de que fueran captados en video alcoholizados y buscando desesperadamente las llaves de su patrulla durante su jornada de trabajo.

Las imágenes, difundidas en redes sociales por un ciudadano que grabó el momento, muestran a los tres agentes discutiendo entre ellos debido a que no localizaban las llaves de la unidad a su cargo. “¡Yo te las di, wey!", se escucha decir a uno de ellos en la grabación.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento El Saucillo, en el municipio de Mineral de la Reforma, por lo que además los oficiales se encontraban fuera del área que les fue asignada para realizar tareas de vigilancia.

Despiden a policías ‘pasados de copas’ tras video viral

Poco después de que se diera a conocer el video, autoridades de Mineral de la Reforma montaron un operativo para detener a los policías que se encontraban en estado de ebriedad. Al trío de agentes se les practicó la prueba de alcoholemia, a la cual dieron positivo.

Posteriormente, el ayuntamiento de Epazoyucan emitió un aviso a la ciudadanía en el que comunicó la baja definitiva de los tres elementos tras realizar una verificación e iniciar “el procedimiento administrativo correspondiente a la conclusión de la relación laboral entre el Municipio y los elementos”.

Los tres oficiales pertenecían a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Epazoyucan.

Finalmente, el ayuntamiento de Epazoyucan reiteró su compromiso con la ciudadanía y advirtió que no tolerará este tipo de conductas que “atenten contra la ética, la ley y la confianza pública”.

Asimismo, hizo una invitación a la población a denunciar cualquier conducta indebida por parte de servidores públicos.

“El Gobierno de Epazoyucan continuará actuando con firmeza ante cualquier comportamiento que desacredite la función pública o vulnere los principios que nos rigen”, concluyó en su comunicado.