Mundo Mezcal inicia una nueva etapa en 2026 y consolida al agave como motor económico

Mundo Mezcal regresa en 2026 con una propuesta que busca ir más allá de la exhibición y posicionarse como un articulador clave dentro de la industria de los destilados de agave. Tras una primera edición exitosa, el festival anuncia su segunda entrega los días 16, 17 y 18 de octubre en los Jardines del Restaurante Campo Marte, en la Ciudad de México, con el respaldo, nuevamente, de Banco Azteca como presentador oficial.

El evento, que en 2025 reunió a más de 8,000 asistentes y cerca de 400 expositores, marcó un precedente al establecer un récord mundial por la mayor exhibición de etiquetas de mezcal. Ahora, la edición 2026 busca consolidar ese impulso mediante una experiencia más especializada, con mayor curaduría y un enfoque integral en la cadena de valor del agave.

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De acuerdo con los organizadores, el proyecto evoluciona hacia un ecosistema que integra producción, comercialización y difusión cultural. Esta visión cobra relevancia en un contexto en el que la industria del mezcal ha registrado un crecimiento sostenido: en la última década, la producción se ha multiplicado más de once veces, hasta alcanzar alrededor de 12 millones de litros anuales, con una sólida presencia en mercados internacionales.

Uno de los ejes centrales del encuentro será el fortalecimiento de las comunidades productoras. En este sentido, la participación de instituciones financieras adquiere un papel estratégico. Banco Azteca, además de fungir como patrocinador principal, ofrecerá herramientas de financiamiento dirigidas a pequeños productores, con créditos que buscan impulsar la profesionalización y expansión de los negocios vinculados al sector.

La edición 2026 también destacará por su enfoque territorial. Tamaulipas será el estado invitado de honor, sumándose a la participación de otras entidades productoras que reflejan la diversidad del país en términos de agave y destilados. Esta representación no solo fortalece la oferta del festival, sino que también contribuye a visibilizar regiones emergentes dentro de la industria.

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Con más de 10,000 metros cuadrados de exposición y una selección superior a 250 etiquetas, el encuentro busca atraer tanto a consumidores especializados como a nuevos públicos interesados en la cultura del mezcal. La inclusión de expertos, productores y actores clave permitirá generar un espacio de diálogo y aprendizaje, alineado con los objetivos de profesionalización del sector.

Además, la colaboración con organismos empresariales, asociaciones y entidades gubernamentales refuerza el posicionamiento del festival como una plataforma de impacto económico y cultural. Este entramado de alianzas apunta a fortalecer la competitividad de la industria en un entorno global cada vez más exigente.

En conjunto, Mundo Mezcal 2026 se perfila como un punto de inflexión para el sector. Más que un evento, representa una estrategia para consolidar al agave como un activo económico relevante, impulsar mejores prácticas y ampliar las oportunidades para quienes forman parte de esta cadena productiva. Su evolución refleja el dinamismo de una industria que, sin perder su raíz artesanal, busca adaptarse a nuevas demandas y mercados.