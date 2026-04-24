Nike ‘echará a la calle’ al 2% de su plantilla laboral: ‘Estas reducciones son muy difíciles’

Los cambios representarán cambios en mil 400 puestos de trabajo en las operaciones globales.

La empresa de ropa y materiales deportivos Nike despedirá a unos mil 400 trabajadores, lo que supone un 2 por ciento de su plantilla, unos despidos que afectarán principalmente a los empleados de su departamento de tecnología.

El director de operaciones de la compañía, Venkatesh Alagirisamy, informó en una nota enviada a los empleados este jueves que estos recortes forman parte de una amplia estrategia de reestructuración de Nike llamada ‘Win Now’.

Según recoge CNBC, que ha tenido acceso al mensaje de Alagirisamy, esta iniciativa pretende reformar el departamento de tecnología de la empresa, modernizar la fabricación de su línea de zapatillas Air y trasladar algunas operaciones de su calzado Converse, entre otras cosas.

Estos cambios supondrán la reducción de unos mil 400 puestos de trabajo en las operaciones globales de la empresa, la mayoría en el área de tecnología, detalló Alagirisamy.

¿De dónde son los trabajadores de Nike afectados por los despidos?

“Estas reducciones (de personal) son muy difíciles tanto para los compañeros directamente afectados como para los equipos que los rodean”, aseguró.

Los despidos afectan a trabajadores de Norteamérica, Asia y Europa, según CNBC.

El pasado enero, Nike ya anunció que despediría a 775 empleados, que en su mayoría trabajaban en centros de distribución en Estados Unidos, debido a la automatización de sus operaciones.

Esta es la última reorganización bajo la dirección del director ejecutivo Elliott Hill. Nike recortó menos del 1 por ciento de su personal corporativo el verano pasado y, en enero, despidió a unos 775 trabajadores de los centros de distribución como parte de una iniciativa para automatizar las operaciones.

Al 31 de mayo, Nike contaba con aproximadamente 77 mil 800 empleados en todo el mundo.

Las acciones de la compañía con sede en Beaverton, Oregón, subieron un 0.5 por ciento en las operaciones posteriores al cierre del mercado en Nueva York. Las acciones han caído un 30 por ciento este año.

*Con información de Bloomberg