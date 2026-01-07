Converse reinventa el Día del Amor con “Chucks Enamorados”

Converse inicia el año con una narrativa que se aleja del romance tradicional. A través de la colección “Chucks Enamorados”, la firma de calzado apuesta por una visión amplia del afecto —que incluye vínculos de pareja, amistad, familia y amor personal— y la traduce en una propuesta visual fresca, inclusiva y en sintonía con las nuevas sensibilidades del consumidor.

Pensada para la temporada de San Valentín, la línea conserva la esencia de los Chuck Taylor, una de las siluetas más emblemáticas del sector, pero incorpora recursos gráficos que elevan su componente emocional. Detalles en forma de corazón, charms intercambiables, costuras contrastantes y estampados dinámicos transforman cada par en un objeto de expresión personal, sin sacrificar funcionalidad para el uso cotidiano. En lugar de limitarse al amor romántico, la marca adopta una lectura contemporánea de las relaciones humanas, conectando con audiencias jóvenes que privilegian valores como la autenticidad, la diversidad y la libertad creativa.

La amplitud de la oferta es otro de los pilares del lanzamiento. El portafolio contempla modelos para jóvenes, adultos y para el público infantil, lo que impulsa estrategias de compra compartida, regalos intergeneracionales y estilismos coordinados. A esto se suma una selección de prendas y accesorios que refuerza el posicionamiento de Converse como una marca de estilo de vida, más allá del calzado. La llegada a tiendas físicas y al canal digital se planifica a partir del 7 de enero. Al anticiparse a la fecha clave de febrero.

Con “Chucks Enamorados”, la marca no solo suma una edición especial a su calendario anual: plantea una interpretación más honesta y relajada del Día del Amor. Cada modelo invita a celebrar el amor en grande. Conoce más en: www.converse.com.mx