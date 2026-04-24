Más allá de las licencias: repensar el sistema financiero

En los últimos meses, el sistema financiero mexicano ha entrado en una fase de transformación acelerada. Se multiplican las conversaciones sobre adquisiciones, nuevas alianzas y, de manera muy visible, sobre la obtención de licencias bancarias como si estas representaran, por sí mismas, la evolución natural de cualquier institución financiera.

Esta narrativa, aunque comprensible, corre el riesgo de simplificar en exceso un fenómeno mucho más profundo. Porque el desafío central que enfrenta hoy el sistema financiero en México no es de forma jurídica, sino de fondo estructural.

Durante décadas, el país ha logrado construir un sistema financiero sólido, bien capitalizado y cada vez más sofisticado en términos tecnológicos y regulatorios. Sin embargo, esa fortaleza convive con una realidad que no podemos ignorar: amplios segmentos de la economía siguen sin ser atendidos de manera adecuada.

No se trata de falta de recursos sino de un desajuste entre la arquitectura del sistema y la dinámica real de la economía.

México es un país donde la economía cotidiana tiene un peso determinante. Y, sin embargo, muchas de las estructuras financieras existentes no están diseñadas para entender ni acompañar esa realidad en toda su complejidad.

Esto obliga a replantear una pregunta fundamental: ¿Qué tipo de instituciones necesita el país para cerrar esa brecha?

En este contexto, distintas figuras financieras cumplen un papel específico. La banca tradicional aporta escala, profundidad de fondeo y estabilidad. Las Fintech han introducido velocidad, innovación y nuevas formas de interacción con el cliente. Y existen otras que, han estado más cerca de los segmentos menos atendidos y que por su naturaleza operativa, han desarrollado capacidades relevantes para este momento: cercanía con el cliente, entendimiento de economías informales o semiformales, y la operación con estructuras más flexibles para adaptarse a realidades diversas.

El punto no es establecer jerarquías entre estas figuras, sino entender cómo cada una contribuye a un sistema más completo. Por lo que el verdadero punto de inflexión está en cómo entendemos el riesgo, la relación con el cliente y la forma de construir confianza.

En segmentos donde la información es incompleta, donde los ingresos son variables y donde la formalidad no siempre es el punto de partida, los modelos tradicionales de evaluación y atención resultan insuficientes. Se requiere una aproximación distinta: más contextual, más cercana y, en muchos casos, más humana. Ahí es donde otros modelos encuentran su relevancia, no como sustitutos de otros, sino como complementos necesarios dentro de un sistema que aspira a ser verdaderamente incluyente.

Hoy observamos una convergencia interesante: instituciones con gran capacidad financiera buscando mayor proximidad con el cliente; plataformas tecnológicas tratando de construir estructuras más robustas y sostenibles; modelos tradicionalmente cercanos al usuario incorporando capacidades digitales y fortaleciendo sus prácticas de gestión. Esto es en realidad, una señal de madurez del sistema, que nos dice que el futuro no será dominado por un solo tipo de institución, sino por la capacidad de integrar lo mejor de cada modelo.

Por ello, la discusión de fondo no debería centrarse en qué figura es “superior”, sino en cómo diseñamos un sistema que funcione mejor para el país, que sea capaz de canalizar recursos hacia donde más se necesitan, que entienda la diversidad de realidades económicas y que construya relaciones de largo plazo basadas en confianza, no solo en transacción.

La relevancia de una institución financiera no está en su denominación, sino en su capacidad de generar impacto real: facilitar el crecimiento de un negocio, proteger el ahorro de una familia, abrir oportunidades donde antes no existían. En ese sentido, México enfrenta una oportunidad histórica.

La combinación de regulación más sólida, avances tecnológicos y una mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión financiera crea las condiciones para repensar la arquitectura del sistema.

Pero también implica algo más profundo: la capacidad de reconocer que el sistema financiero no es un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo económico y social del país. Si logramos mantener esa claridad, podremos avanzar hacia un modelo más equilibrado, más eficiente y más justo.

Uno donde distintas instituciones —con distintas naturalezas— contribuyan desde sus fortalezas a un objetivo común. Porque, al final, el verdadero progreso del sistema financiero no se mide por su tamaño, ni por su sofisticación técnica, sino por su capacidad de transformar la vida de las personas.

Y ese sigue siendo, hoy más que nunca, el desafío central.