Maduro usaba Nike durante su arresto: ¿Cuánto cuesta el pants con el que lo sacaron de su fortaleza?

El arresto de Nicolás Maduro ocurrió la madrugada de este sábado y Donald Trump presumió en la plataforma Truth Social la primera imagen del presidente tras la operación militar que lo extrajo de Venezuela: se le observa esposado, vendado, con una botella de agua en las manos y vistiendo un conjunto deportivo.

Mientras Hernán Bermúdez Requena usaba una sudadera Jordan cuando lo detuvieron e Ismael ‘El Mayo’ Zambada vestía una camisa BOSS en su arresto, el mandatario venezolano llevaba un pants de Nike.

Nicolás Maduro fue arrestado en un operativo de Estados Unidos. (Matias Delacroix/AP)

La fotografía oficial del arresto de Nicolás Maduro

La foto de Nicolás Maduro corresponde al momento en que fue trasladado al buque de guerra USS Iwo Jima, tras ser sacado de su fortaleza en Caracas por fuerzas especiales del Ejército estadounidense en una operación militar donde también fue capturada su esposa Cilia Flores.

“Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó”, detalló Trump en una entrevista con Fox News. Ambos enfrentan cargos de narcoterrorismo en Nueva York.

Nicolás Maduro detenido en Caracas y trasladado a Nueva York. (Fotos: Truth Social Donald J. Ttrump / AP Foto/Matías Delacroix).

Maduro vestía un conjunto deportivo Nike Tech. (Foto: Nike).

De acuerdo con información oficial, Nicolás Maduro y Cilia Flores se encontraban en su residencia dentro de una instalación militar cuando fueron capturados: “Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido… Intentó entrar, pero se abalanzaron sobre él tan rápido que no lo logró”, declaró Trump a dicho medio.

“Maduro llegó hasta la puerta (de su refugio), pero ya no la pudo cerrar (...) Nosotros llevábamos sopletes para sacarlo”, agregó Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en conferencia de prensa.

El operativo para detener a Maduro fue llamado Absolute Resolve (Resolución Absoluta), una misión encubierta que involucró a más de 150 aeronaves, planeación durante meses en la que investigaron hasta qué comía y la participación de distintas agencias estadounidenses, incluida la CIA.

El conjunto Nike Tech que vestía Maduro en su detención

La imagen permitió identificar que Maduro vestía un conjunto Nike Tech Fleece, línea de ropa casual y deportiva de la firma estadounidense.

Maduro vestía una chamarra Windrunner de tejido Fleece de cierre completo para hombre. (Foto: Nike).

El atuendo de color gris oscuro jaspeado con negro se vende por separado en el mercado estadounidense:

Chamarra Nike Tech Windrunner Fleece (modelo HV0949-063): tiene un precio de 140 dólares (unos 2,500 pesos). Es una prenda de cierre completo, con ajuste relajado, diseñada con tejido Fleece suave por ambos lados. Entre sus características técnicas se incluyen un bolsillo Tech reforzado con cinta en la manga , así como ribetes en el dobladillo y los puños.

(modelo HV0949-063): tiene un precio de (unos 2,500 pesos). Es una prenda de cierre completo, con ajuste relajado, diseñada con tejido Fleece suave por ambos lados. Entre sus características técnicas se incluyen un , así como ribetes en el dobladillo y los puños. Joggers de tejido Fleece (modelo HV0959-063): cuesta 120 dólares (alrededor de 2,148 pesos). Se trata de unos joggers diseñados para ofrecer calidez y comodidad mediante un tejido Fleece de poco volumen. La prenda cuenta con puños altos, pensados para dejar visible el calzado, y forma parte de los modelos clásicos de la línea.

Joggers de tejido Fleece para hombre, como los de Nicolás Maduro. (Foto: Nike).

Al sumar ambas prendas, el conjunto deportivo que vestía Nicolás Maduro durante su arresto alcanza un costo aproximado de 260 dólares (alrededor de 4,655 pesos mexicanos). En sitios como Amazon México, el combinado se vende en 4,285 pesos.

De acuerdo con la información técnica del fabricante, tanto la chamarra como el pants están fabricados con al menos 50% de materiales sustentables. Nike detalla que estas prendas utilizan una mezcla de fibras de poliéster reciclado y algodón orgánico.

La marca señala que “al combinar poliéster reciclado y algodón orgánico se crea un material de rendimiento que reduce las emisiones de carbono y la cantidad de agua y químicos” en comparación con mezclas tradicionales de poliéster virgen y algodón convencional. Asimismo, indica que el poliéster reciclado reduce los desechos y las emisiones de carbono en aproximadamente 30%.

Con información de EFE y AP