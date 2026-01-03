Vendado, en pijama y esposado: La PRIMERA FOTO de Nicolás Maduro arrestado por EU

El Gobierno de EU ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por la 'cabeza' de Nicolás Maduro.

Donald Trump publicó la primera fotografía oficial de Nicolás Maduro tras ser arrestado por fuerzas especiales del Ejército de EU este sábado 3 de enero.

En la imagen se ve al presidente de Venezuela esposado y vendado con una botella de agua en las manos.

El presidente Trump agregó que la fotografía corresponde al momento en el que Nicolás Maduro fue llevado a un portaaviones de la Armada de EU, el USS Iwo Jima.

Nicolás Maduro es extraditado a EU: ¿Qué delitos cometió?

Pam Bondi, fiscala general de EU, explicó que Nicolás Maduro será juzgado por narcoterrorismo en una corte de Nueva York. El presidente de Venezuela es acusado de dirigir una presunta organización conocida como el Cártel de los Soles.

En una conferencia desde Mar-a-Lago, Donald Trump presumió el operativo de EU como uno de los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. “Él y su esposa Cilia Flores enfrentarán a la justicia estadounidense”, agregó.

“Si hubieran visto lo que vi anoche estarían impresionados, fue un operativo impresionante. Ningún militar estadounidense fue herido y no perdimos ningún material”, añadió.

Trump añadió que su equipo gobernará en Venezuela mientras el país pasa un periodo de transición a otra administración que sí entre en línea con los intereses de EU. El presidente comentó que designará a un grupo de funcionarios para esa tarea.

La declaración de Donald Trump se da mientras Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se perfila para sustituir a Maduro al frente del gobierno del país.

Trump añadió que las fuerzas armadas que se encuentran cerca de las costas de Venezuela mantendrán sus posiciones “hasta que nuestras demandas sean cumplidas” y amenazó con arrestar a funcionarios del gabinete de Maduro.

“Todas las figuras políticas de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos. El dictador Maduro se ha ido y el pueblo de Venezuela es libre”, agregó.

¿Cómo se planeó la captura de Nicolás Maduro?

El Ejército de EU dijo que investigó todo sobre el presidente Nicolás Maduro, incluyendo “qué comía, qué vestía, cómo viajaba” para lanzar un ataque sorpresa en Caracas.

Fuerzas especiales estadounidenes admitieron que el clima “particularmente difícil de Venezuela en esta época del año” impidió que el lanzamiento del operativo por días.

“El clima mejoró lo suficiente (el 3 de enero) para que los pilotos más experimentados del mundo” entraran al país, agregó.

Helicópteros de EU se desplazaron hacia Caracas y anularon las defensas antiaéreas del Ejército de Venezuela, lo que les abrió el camino para llegar al sitio donde se encontraba Maduro.

De acuerdo con Donald Trump, el presidente de Venezuela casi logra escapar a una ‘habitación del pánico’ en el complejo en el que estaba, “pero no alcanzó a cerrar la puerta”.