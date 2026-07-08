‘Pueden subir aún más’: ¿Cuánto se dispararon los precios del petróleo tras ‘truene’ de Trump con Irán?

El precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en dos semanas después de que Estados Unidos reanudara sus ataques contra Irán y el presidente Donald Trump declarara que el acuerdo de paz provisional había terminado, lo que aumentó la preocupación por el libre flujo de crudo procedente de una de las regiones productoras de energía más importantes del mundo.

Los futuros del Brent subieron más del 5 por ciento para cerrar en 78,02 dólares el barril, después de superar brevemente los 80 dólares durante la sesión, mientras que el West Texas Intermediate también experimentó el mayor alza en cinco semanas para cerrar en torno a los 73.50 dólares.

Donald Trump advirtió que los precios del petróleo podrían subir aún más, ya que su administración está considerando nuevos ataques contra Irán, que podrían incluir la toma de la isla de Kharg, un importante centro de exportación de petróleo iraní. Por su parte, Irán amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta, según informó la cadena estatal Press TV.

Los precios del crudo retrocedieron desde los máximos intradía después de que el líder estadounidense dijera que no prevé un retorno a una guerra total.

Trump ordena atacar a Irán; bombardea más de 80 objetivos

Durante la noche, las fuerzas estadounidenses atacaron más de 80 objetivos tras los ataques iraníes contra buques mercantes el día anterior. Estos incidentes, que tuvieron como objetivo un buque metanero catarí y dos grandes petroleros, marcaron el día con mayor número de ataques desde que el memorando de entendimiento entró en vigor hace menos de un mes.

“Esta escaramuza se debe principalmente a la ambigüedad del memorando de entendimiento y al estatus que Irán tendrá en el Estrecho de Ormuz”, afirmó Gregory Brew, analista geopolítico del Eurasia Group.

“El resultado es un aumento de la violencia, aunque probablemente no un retorno a las hostilidades a gran escala, y el tráfico a través del estrecho tardará mucho más en recuperar los niveles previos a la guerra”.

El repunte del petróleo indica la posibilidad de una nueva ola de perturbaciones en los mercados energéticos mundiales, que aún se recuperan de la mayor interrupción del suministro de la historia.

Las renovadas hostilidades podrían complicar las decisiones que deben tomar los armadores y los productores regionales respecto a la navegación por la ruta marítima que conecta a los principales productores de la OPEP en el Golfo Pérsico con los mercados mundiales.

Los productos refinados también prolongaron su racha alcista el miércoles, con el diésel disparándose hasta un 14por ciento después de que Rusia prohibiera las exportaciones de diésel.

Los precios de los combustibles se han mantenido estables en las últimas semanas, incluso con la caída de los futuros del crudo, respaldados por la intensificación de los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética rusa y la limitada capacidad de refinación mundial tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Los operadores también siguieron de cerca los datos de inventarios de petróleo de Estados Unidos publicados el miércoles por la Administración de Información Energética, que mostraron el primer aumento en las reservas nacionales de crudo desde abril.

La reciente racha de descensos se rompió después de que las exportaciones cayeran a su nivel más bajo desde noviembre, debido a la competencia entre la oferta estadounidense y el petróleo de Oriente Medio, que regresa al mercado a precios reducidos.

Sin embargo, las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos se mantienen en su nivel más bajo en aproximadamente cuatro años, lo que aumenta las expectativas de que Estados Unidos no pueda mantener su papel como proveedor de último recurso para el mundo durante mucho más tiempo si las tensiones vuelven a aumentar.

Incluso durante el alto el fuego, persistieron importantes tensiones en torno a este punto estratégico para el suministro energético. Irán ha insistido en que controla la vía marítima y que los tránsitos sin su autorización no son válidos. El martes, Teherán declaró ante el organismo de control marítimo de la ONU que tiene derecho a controlar partes del estrecho.

Antes de los ataques, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó una exención de sanciones que había permitido a Teherán vender petróleo, dando marcha atrás en un punto clave del acuerdo provisional. El acuerdo para levantar las sanciones contra Irán provocó que millones de barriles de crudo iraní salieran del Golfo Pérsico en las últimas semanas, gran parte del cual se encuentra ahora en una situación de incertidumbre.