México se la devuelve a EU: Llevará 13 reclamos comerciales en la próxima revisión del T-MEC

T-MEC: Secretaría de Economía revela los 13 reclamos que presentará ante Estados Unidos. (Cuartoscuro)

México llegará a la siguiente ronda de negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el próximo 20 de julio, con una lista de 13 reclamos comerciales dirigidos a Estados Unidos. En ellos solicitará atender medidas que considera contrarias al espíritu del acuerdo, según un informe elaborado por la Secretaría de Economía y entregado este miércoles a la Cámara de Senadores.

Las inquietudes mexicanas incluyen los aranceles estadounidenses aplicados bajo la Sección 232 a sectores como el acero, el aluminio y la industria automotriz; las medidas contra productos no originarios del tratado bajo la Sección 122; restricciones en sectores específicos; el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, y diversas barreras comerciales impuestas a nivel estatal.

“México ha enfatizado que estas medidas representan obstáculos significativos para el comercio bilateral y requieren atención inmediata para mantener el equilibrio de la relación comercial entre ambos países”, se puede leer en el informe.

Asimismo, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, destacó que durante la próxima ronda de trabajo México llevará a la mesa seis prioridades.

Estas consisten en establecer un protocolo para evitar la aplicación de medidas comerciales unilaterales; resolver los aranceles al acero; preservar la competitividad de la industria automotriz; construir marcos de seguridad económica; atender otros temas bilaterales pendientes, y generar mayor certidumbre para la inversión.

Como parte de esta estrategia, el gobierno también buscará promover inversiones regionales en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte y reducir la dependencia de Asia.

Reducen pendientes planteados por Estados Unidos

En paralelo, la Secretaría de Economía aseguró que las negociaciones muestran avances importantes. De los 54 asuntos planteados inicialmente por Estados Unidos, únicamente permanecen 14 temas pendientes.

Los asuntos por resolver están relacionados con la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de terceros países en las cadenas de suministro, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica.

Desde la perspectiva mexicana, estos temas pueden resolverse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en Norteamérica y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

El informe también subrayó que, tras la decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente la vigencia del T-MEC, el tratado permanecerá vigente al menos hasta 2036 mediante revisiones anuales. Por ello, la revisión en curso busca perfeccionar su funcionamiento sin interrumpir los beneficios comerciales ni generar incertidumbre para la inversión.

La Secretaría de Economía sostuvo que México mantiene una posición comercial privilegiada frente a otros países.

Actualmente, alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ingresa a Estados Unidos libre de arancel, mientras que los competidores enfrentan gravámenes de entre 10 y 25 por ciento.

Además, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, con exportaciones superiores a 550 mil millones de dólares durante los últimos 12 meses y un crecimiento anual de 21 por ciento en abril, con lo que alcanzó una participación de mercado de 17 por ciento.