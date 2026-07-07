Malas noticias para el T-MEC: Déficit comercial de Estados Unidos se dispara 42% en mayo

¿Qué significa el mayor déficit comercial de EU desde 2025 para la revisión del T-MEC? (Crédito: Shutterstock / IA)

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió en mayo hasta alcanzar su mayor nivel desde marzo de 2025, debido a la caída de las exportaciones y al aumento de las importaciones.

El déficit de bienes y servicios creció 42.2 por ciento respecto al mes anterior, hasta ubicarse en 77 mil 600 millones de dólares, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio. La mediana de las estimaciones de los economistas consultados por Bloomberg apuntaba a un saldo negativo de 78 mil 400 millones de dólares.

Las exportaciones disminuyeron 3.2 por ciento en términos de valor durante mayo, principalmente por una caída en la volátil categoría de oro no monetario. Las importaciones, por su parte, aumentaron 3.3 por ciento, con incrementos generalizados en distintas categorías.

El aumento del déficit ocurre después de varios meses en los que las exportaciones de petróleo y derivados, impulsadas por la guerra con Irán, ayudaron a compensar el crecimiento de las importaciones de bienes de capital relacionadas con la expansión de los centros de datos en Estados Unidos.

Las exportaciones de petróleo continuaron al alza durante mayo, según el informe. Sin embargo, al 26 de junio los envíos de petróleo y productos derivados ya regresaron, en gran medida, a los niveles previos al conflicto, de acuerdo con los datos semanales más recientes de la Administración de Información Energética (EIA).

Al mismo tiempo, las cifras publicadas el martes mostraron que las importaciones de accesorios para computadoras y semiconductores volvieron a crecer en mayo, mientras que las de computadoras y equipos de telecomunicaciones retrocedieron.

Encuestas recientes entre gerentes de compras también sugieren que las importaciones recibieron un impulso adicional por parte de empresas estadounidenses que acumularon inventarios para anticiparse a posibles interrupciones en las cadenas de suministro y a incrementos de precios derivados del conflicto.

Los datos comerciales de mayo ayudarán a los economistas a ajustar sus estimaciones sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre.

Antes de conocer las cifras, el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta estimaba que las exportaciones netas restarían 1.62 puntos porcentuales al crecimiento del PIB del segundo trimestre, frente al impacto negativo de 0.37 puntos registrado en el primer trimestre.

Aunque la Corte Suprema anuló este año gran parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, la administración continúa en busca de otras vías para gravar las importaciones.

Además, recientemente Estados Unidos decidió no renovar su acuerdo comercial con México y Canadá y optó por revisiones anuales del pacto, una medida que podría incrementar la incertidumbre para las empresas durante los próximos meses.

Los déficits comerciales de bienes con México y Canadá aumentaron en mayo, al igual que el déficit con China. El desequilibrio con Vietnam, uno de los principales beneficiarios del traslado de cadenas de suministro desde que comenzaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump, también se amplió.

Las exportaciones vinculadas con el turismo, medidas por el gasto de visitantes extranjeros en Estados Unidos, registraron un ligero aumento en mayo, antes del inicio del Mundial de la FIFA el mes pasado.

En términos ajustados por inflación, el déficit comercial de mercancías aumentó hasta los 100 mil millones de dólares en mayo, el nivel más elevado desde marzo de 2025.