Plan de seguridad en Sinaloa no frena tráfico de fentanilo tras captura de ‘El Mayo’ Zambada: Bloomberg

La ofensiva militar de México en el estado que concentra el narcotráfico del país no ha logrado contener las exportaciones de fentanilo ni disminuir la tasa de homicidios entre los jóvenes, según un informe.

Las fuerzas mexicanas incautaron pastillas de fentanilo, destruyeron laboratorios de metanfetamina y detuvieron a unos 2 mil 500 sospechosos desde que lanzaron un operativo militar en Sinaloa, según un estudio de International Crisis Group, con sede en Bruselas.

Sinaloa ha estado asediado por la violencia entre facciones enfrentadas del cartel de Sinaloa tras la detención en EU de uno de sus líderes en 2024.

La estrategia del gobierno ha desplazado el conflicto de las ciudades hacia zonas rurales sin afectar el tráfico de fentanilo.

Así es la estrategia de seguridad en Sinaloa

Los patrullajes concentrados en la capital estatal, Culiacán, redujeron los enfrentamientos armados en las áreas urbanas, pero la población sigue muriendo a un ritmo “alarmante”, según el informe.

Más de 2 mil 600 personas han muerto desde que comenzó el conflicto en septiembre de 2024, de acuerdo con los datos oficiales citados.

La estrategia de seguridad aplicada por México en Sinaloa simboliza el enfoque más firme de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el crimen.

También se convirtió en un elemento central de sus esfuerzos por evitar una intervención de la administración Trump, que este año acusó formalmente de corrupción al gobernador del estado, Rubén Rocha, y a otros altos funcionarios.

¿Qué sabemos de las acusaciones de EU contra funcionarios de Sinaloa?

La acusación presentada en abril por el Departamento de Justicia de EU contra el gobernador del estado, Rubén Rocha, aumentó la presión sobre México para cooperar. También circulan rumores sobre otros políticos que podrían ser los próximos en ser acusados.

Los bombardeos de EU contra lanchas rápidas que, supuestamente, transportan drogas son otra muestra de su postura más agresiva en América Latina.

El fentanilo sigue estando ampliamente disponible en ciudades mexicanas y en partes de EU, y continúa siendo barato. Las autoridades creen que la producción se origina principalmente en Sinaloa, pese al aumento de las inspecciones portuarias para impedir la importación desde Asia de los precursores químicos.

“Ni las guerras territoriales entre grupos criminales ni la ofensiva del gobierno parecen haber afectado el suministro de fentanilo, lo que demuestra una vez más la extraordinaria capacidad del mercado de las drogas para resistir las disrupciones violentas”, señaló International Crisis Group en el informe.

Desde que comenzaron los enfrentamientos en 2024, han muerto y desaparecido más niños, adolescentes y adultos jóvenes que durante la década anterior. El turismo se ha desplomado, muchas personas han sido desplazadas de sus hogares, las escuelas han suspendido clases y numerosos empresarios han abandonado sus proyectos.

La violencia se atribuye en parte al reclutamiento de nuevos integrantes con menor nivel de entrenamiento. Muchos de los detenidos en prisión preventiva en el estado son “jóvenes empobrecidos, cuyos antiguos papeles pueden ser reemplazados con facilidad”, señaló el informe.

Las divisiones dentro del cartel de Sinaloa están relacionadas con las lealtades hacia una generación más antigua de líderes criminales encarcelados en EU Ismael ‘El Mayo’ Zambada afirmó que fue secuestrado por un rival, Joaquín Guzmán López, en 2024 y trasladado contra su voluntad a Nuevo México. Guzmán López es hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

México ha manifestado su malestar por el papel de EU en este episodio, al señalar que no fue advertido con anticipación y que esas acciones desencadenaron el derramamiento de sangre en el estado.

La única señal relativamente clara de que la disputa por el poder ha afectado al narcotráfico es que la facción del cartel de Sinaloa alineada con ‘El Chapo’ y sus hijos ha comprado menos cocaína a proveedores sudamericanos al perder el control de algunas zonas del estado, concluyó el informe.