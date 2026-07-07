FGR investigará si Ken Salazar mintió a México sobre papel del FBI en arresto del ‘Mayo’ Zambada

Si el FBI participó en la captura de 'El Mayo' Zambada, EU habría violado acuerdos internacionales con México, señaló la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

El exembajador Ken Salazar está en la ‘mira’ de México, esto después de que fue señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum de presuntamente mentirle al Gobierno al asegurar que Estados Unidos no estuvo involucrado en el arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El Gobierno presentó un informe sobre el papel de EU en la captura del ‘Mayo’ y destacó que a casi dos años de que México pidió información sobre el operativo, la administración estadounidense no ha compartido ningún dato.

La participación del FBI en el operativo contra el cofundador del Cártel de Sinaloa ‘saltó’ a los titulares después de la publicación de una nota de Luis Chaparro, periodista especializado en narcotráfico, sobre el avión en el que ‘El Mayo’ Zambada fue trasladado a EU.

La aeronave fue donada por el FBI al War Eagles Air Museum. En la exhibición, la agencia afirma que participó en la operación para llevar al ‘Mayo’ a Estados Unidos.

¿Por qué el Gobierno de México cuestiona a Ken Salazar?

En el recuento del caso, la secretaria Rosa Icela Rodríguez recordó que en agosto de 2024, Ken Salazar negó que EU participó en la detención de ‘El Mayo’. “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”, subrayó el entonces embajador en un comunicado.

“En días recientes supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la pregunta es: ¿Mintió el embajador Ken Salazar?“, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este martes 7 de julio.

Cuestionada sobre qué procederá si se comprueba que Ken Salazar mintió al Gobierno de México, Sheinbaum agregó que “es algo que tiene que revisar la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República”.

“Todos los embajadores gozan de inmunidad diplomática, pero él va a publicar un libro donde parece que nuevamente dice lo mismo. Entonces, es muy relevante si un embajador mintió al Gobierno”, puntualizó.

¿México romperá colaboración en seguridad con Estados Unidos?

Claudia Sheinbaum descartó que este nuevo incidente en la relación entre México y Estados Unidos dañará la cooperación para combatir a los grupos del crimen organizado.

“No es afectar, es garantizar que se diga la verdad al pueblo de México y de Estados Unidos (...) No se nos puede mentir deliberadamente”, subrayó.

La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio de 2024 provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que las autoridades mexicanas aseguraran que no fueron notificadas previamente sobre la operación que terminó con el histórico líder del Cartel de Sinaloa en territorio estadounidense.

Desde entonces, el Gobierno de México ha solicitado a Washington información sobre las circunstancias de la detención, mientras Zambada sostiene que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses.

Con información de EFE