¿Qué sabemos del grupo BIG? México y EU lanzan equipo de coordinación en seguridad

Durante la reunión, ambas partes reiteraron que la cooperación bilateral debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país. (Foto: EFE)

Estados Unidos y México pusieron en marcha el Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés) para coordinar los esfuerzos contra el narcotráfico, el crimen organizado, la migración ilegal y el tráfico de armas, de acuerdo con un comunicado del embajador estadounidense Ron Johnson.

El grupo está integrado por 15 agencias de Estados Unidos y sus contrapartes mexicanas, y tiene como objetivo mejorar la implementación de las iniciativas bilaterales de seguridad.

El anuncio se produce después de una visita del secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

Johnson señaló que ambos países trabajan para frenar el tráfico de fentanilo, desmantelar organizaciones criminales, combatir el robo de combustible y fortalecer la seguridad fronteriza.

Durante el encuentro, representantes de ambos países destacaron los avances alcanzados en los últimos meses como resultado de la coordinación bilateral.

Entre ellos mencionaron una reducción de 76 por ciento en los aseguramientos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos y una disminución de 22.1 por ciento en las muertes por sobredosis vinculadas al consumo de opioides sintéticos.

¿Qué es el Grupo Bilateral de Implementación?

De acuerdo con la SRE, el Grupo Bilateral de Implementación es un nuevo mecanismo de diálogo entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Las delegaciones coincidieron en la necesidad de reforzar las acciones contra el tráfico ilícito de armas y continuar con los esfuerzos dirigidos a desarticular organizaciones criminales transnacionales relacionadas con estos delitos.

Cooperación en seguridad con respeto a la soberanía

Durante la reunión, ambas partes reiteraron que la cooperación bilateral debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de cada país.

Señalaron que la colaboración estará basada en principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, así como cooperación sin subordinación.

La SRE informó que el encuentro se llevó a cabo durante la apertura de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México.

La siguiente reunión del Grupo Bilateral de Implementación se realizará en instalaciones de la Cancillería mexicana.