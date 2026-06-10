Velasco y Johnson cierran la semana con una reunión en medio de las tensiones entre México y EU

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que el viernes 12 de junio tendrá una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el gabinete de seguridad, donde abordarán los temas de seguridad fronteriza, cooperación contra el crimen organizado transnacional y finanzas ilícitas.

Lo anterior, luego de que el lunes sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“El viernes, la reunión sobre seguridad va a ser con los equipos, vamos a reunirnos con el embajador Johnson, con el equipo que ha estado trabajando en el tema de seguridad tanto por parte de la embajada como por parte de las distintas dependencias del gabinete de seguridad”.

“Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México y vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional en materia de finanzas ilícitas”, indicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre la reunión, Velasco estimó que “va a ser, como en las ocasiones anteriores, una conversación respetuosa y que continuará, sobre todo, eso es muy importante, el diálogo fundado en los principios que mutuamente acordamos”.

¿De qué habló el canciller mexicano con Marco Rubio?

En cuanto a la llamada con Rubio, el canciller mexicano informó que tuvo una duración de una hora y media, se dio en un ambiente muy cordial y respetuoso y que abordaron tres temas: cooperación en materia de seguridad donde destacó la disminución de 76% de las incautaciones de fentanilo en la frontera; migración y la revisión del T-MEC, tema que, dijo, si bien no es responsabilidad de la SRE o al Departamento de Estado de Estados Unidos, “sí es un tema al que ambos damos seguimiento y conversamos sobre la importancia de que se llegue a buen puerto con las conversaciones que hay en curso en esta materia”.

La versión ofrecida en conferencia de prensa por el canciller difiere con la versión que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó ayer, donde afirmó que en la llamada, Marco Rubio expuso a Roberto Velasco “la importancia de acelerar las medidas decisivas para desmantelar los cárteles”.

Velasco también informó que busca una reunión presencial con Marco Rubio: “Vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos y estaremos más adelante también buscando una oportunidad para tener una reunión presencial”.