Marco Rubio pide a México ‘mano dura’ contra narcoterroristas durante llamada con De la Fuente

En la imagen, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio y el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente. Ambos mantuvieron una llamada este domingo (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.)

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para exigir resultados medibles en el combate al narcoterrorismo y al tráfico de fentanilo y armas.

La conversación ocurrió el 11 de enero de 2026 y fue confirmada por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, el intercambio se centró en fortalecer la cooperación bilateral para desmantelar cárteles que operan en México y que tienen impacto directo en la seguridad regional. Washington reiteró que el combate a estas organizaciones constituye una prioridad de política exterior y de seguridad nacional.

La postura de Rubio coloca presión directa sobre el Gobierno de México. El mensaje no alude a plazos ni a mecanismos específicos, pero sí marca una exigencia política explícita desde el nivel más alto de la diplomacia estadounidense.

El contexto de la llamada se enmarca en el aumento sostenido de muertes por sobredosis en Estados Unidos y en el flujo ilegal de armas hacia México. La fuente oficial no detalla operativos, acuerdos nuevos ni compromisos formales derivados de la conversación.

Marco Rubio presiona a México con el combate al narco

Según el comunicado oficial, Rubio enfatizó la necesidad de obtener “resultados tangibles” para proteger a Estados Unidos y al hemisferio occidental. La declaración atribuye a México un papel central en el desmantelamiento de cárteles calificadas por Washington como narcoterroristas.

De la Fuente pide respeto a la soberanía de México

En una publicación en su cuenta de X, la SRE detalló que la conversación sobre este programa se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

Además, precisó que la llamada se hizo atendiendo las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que en su conferencia del viernes, la mandataria solicitó a De la Fuente que se reuniera con Rubio o incluso el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La conversación de De la Fuente y Rubio se da días después de que Trump asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos, al sostener que “están dirigiendo México”; algo rechazado de manera enérgica por Sheinbaum, quien ha insistido en “la colaboración sin subordinación” entre ambos países.

Con información de EFE