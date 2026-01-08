‘Cárteles dirigen México’: Trump anuncia ataques por tierra

Donald Trump anunció las intenciones de Estados Unidos de combatir a cárteles vía terrestres, especialmente los de México.

El presidente Donald Trump aseguró que el ejército estadounidense se estaba preparando para ataques contra instalaciones de los cárteles de la droga en México, pocos días después de ordenar una operación para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Vamos a empezar ahora a atacar el terreno en lo que respecta a los cárteles... Los cárteles que dirigen México”, mencionó Trump este jueves 8 de enero en una entrevista con Fox News.

El mandatario mencionó, además, que es “triste” ver lo que pasa en el país, además de que las principales organizaciones criminales del país matan a unas 250 mil personas en Estados Unidos, esto a través del tráfico de drogas, que catalogó como algo “horrible y devastador para las familias”.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria “está preocupada” y “tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México”.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos.

Trump ha ordenado previamente ataques aéreos contra más de una docena de embarcaciones que, según el Pentágono, traficaban drogas, y ha citado los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo como justificación parcial de la operación contra Maduro. Desde entonces, ha indicado que, si bien Estados Unidos consideraría el uso de las fuerzas armadas para asegurar la cooperación del gobierno interino en Caracas, esperaba no tener que ordenar más acciones militares.

Aun así, durante meses ha señalado su voluntad de atacar instalaciones de fabricación de drogas en otros países, incluidos Colombia y México.

Las declaraciones de Trump del jueves se producen a pesar de que el presidente envió señales optimistas tras una llamada telefónica con el presidente colombiano Gustavo Petro el miércoles. Tras la conversación, Donald Trump publicó en redes sociales que agradecía la llamada y el tono de Petro.

Petro, en su propia publicación, afirmó que era más conveniente iniciar un diálogo que resolverlo en el campo de batalla. Los líderes acordaron reunirse en Washington.

Con información de EFE.