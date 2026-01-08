¿Se reconciliarán en la Casa Blanca? Trump y Petro habrían acordado reunión tras llamada telefónica

Trump y Gustavo Petro habrían acordado una reunión en la Casa Blanca, aún sin fecha confirmada.

Colombia espera que las tensiones con Estados Unidos disminuyan y que la cooperación en materia de narcotráfico se fortalezca tras una llamada telefónica de una hora entre Donald Trump y Gustavo Petro, dijo un alto diplomático colombiano la tarde del miércoles 7 de enero.

La llamada entre los dos presidentes, que se han atacado repetidamente por marcadas diferencias políticas, podría marcar un punto de inflexión para ambas naciones tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, por parte de las fuerzas estadounidenses.

“El presidente Trump tendrá ahora elementos diferentes a los que pudo haber tenido antes de la conversación, y esperemos que todo esto pueda ayudar a avanzar la relación entre los dos países”, dijo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, a Bloomberg en una entrevista.

García-Peña confirmó que una futura reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, pero aún no se ha fijado una fecha.

El año pasado, Trump amenazó con atacar Colombia mientras acusaba a Petro de estar involucrado en el tráfico de drogas, amenazas que repitió después de la captura de Maduro.

García-Peña señaló que el senador estadounidense Rand Paul ayudó a facilitar la llamada entre Trump y Petro. Al igual que el líder estadounidense, Paul es republicano.

Después de acalorados enfrentamientos en las redes sociales entre los dos presidentes y tensiones políticas y económicas más amplias, la diplomacia dio sus frutos, dijo García-Peña.

Petro, cuyo mandato como presidente termina en agosto, pudo presentar sus puntos de vista a Trump, incluso sobre Venezuela, según el embajador, y después de la llamada ambos acordaron restablecer los canales de comunicación directa y resolver los detalles de la reunión cara a cara.

“Conversaron sobre cómo la paz en Venezuela es fundamental para ambos países y el presidente Petro reiteró su disposición a colaborar en todo lo que sea posible”, agregó García-Peña.

La invitación de Trump permitirá a Petro visitar Washington después de que el gobierno estadounidense le revocara la visa el año pasado.