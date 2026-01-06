Petro convoca a manifestación para proteger a Colombia de Trump: ‘Vamos a defender la soberanía nacional’

Trump dijo que Colombia está "gobernado por un hombre enfermo", en referencia a Gustavo Petro. (EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó para el próximo miércoles a una manifestación nacional por la soberanía, en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas.

“El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm. Ahora a defender la soberanía nacional”, manifestó el presidente en su cuenta de X.

El mandatario agregó que él participará en la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana donde, según dijo, hablará “al pueblo bogotano”.

Petro, que es un severo crítico de la guerra contra las drogas de Trump en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, ha condenado los ataques militares del sábado en Caracas y otros puntos de Venezuela en los que fueron detenidos Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron presentados ante un juez en Nueva York.

Trump mantiene amenazas contra Colombia

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y en referencia a Petro dijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, Trump respondió: “a mí me suena bien eso”.

Ante esos comentarios, Petro amenazó con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años en la guerrilla del M-19, para defender la soberanía de su país de la “amenaza ilegítima” del mandatario estadounidense.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.

Petro se defiende de las acusaciones de Trump

En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.

El mandatario, que tiene un enfrentamiento verbal con Trump prácticamente desde que éste comenzó su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año, señaló que tiene “una enorme confianza” en que el pueblo colombiano lo defenderá.

“La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, subrayó.