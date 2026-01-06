Bajo la presión de Trump la represión del chavismo: Venezuela se reorganiza tras arresto de Maduro

El gobierno de Delcy Rodríguez comenzó su administración interina en Venezuela con una ola de represión y violencia cerca del Palacio de Miraflores.

El gobierno de Venezuela se está reafirmando tras la captura de Nicolás Maduro, juramentando a Delcy Rodríguez como presidenta interina y dando señales de advertencia de que ha comenzado una nueva ola de represión.

Mientras el gobierno seguía agitado en el palacio presidencial de Miraflores, oficiales de contrainteligencia militar venezolana patrullaban las calles de Caracas, según al menos dos testigos. Al menos siete periodistas y miembros de la prensa fueron detenidos la mañana y la tarde del lunes, la mayoría en la Asamblea Nacional y sus alrededores, según el sindicato nacional de trabajadores de la prensa.

Fuerzas de seguridad fuertemente armadas y grupos de motociclistas progubernamentales, conocidos como colectivos, fueron vistos deambulando por la capital, en ocasiones deteniendo a conductores y revisando sus teléfonos. Si bien no son tan influyentes como lo fueron durante el apogeo del poder de Maduro, el Departamento de Estado ha señalado que han sido responsables de asesinatos durante las protestas.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“La presencia de colectivos en las calles tiene como objetivo claro reforzar el esquema de represión interna del gobierno e impedir las movilizaciones populares mediante el miedo”, declaró Andrei Serbin Pont, presidente del grupo de investigación CRIES, con sede en Buenos Aires, quien monitorea de cerca a las fuerzas de seguridad venezolanas. También existen retenes militares, mediante los cuales “el gobierno intenta obstruir las actividades de reconocimiento con drones que, según cree, realiza Estados Unidos”.

Más tarde el lunes por la noche, se escucharon una serie de aparentes explosiones cerca del palacio presidencial de Miraflores, lo que alarmó a los residentes. Un funcionario del gobierno declaró a la prensa que las fuerzas de seguridad realizaron disparos de advertencia contra drones que sobrevolaban la zona sin permiso.

Lo que ocurre en Caracas no coincide exactamente con los llamados a la paz que Rodríguez hizo durante su ceremonia de juramentación el lunes.

“Por el pueblo de Venezuela, juro no descansar un solo minuto para garantizar la paz y el bienestar espiritual, económico y social de nuestro pueblo, y asegurar un gobierno que brinde bienestar social, estabilidad política y seguridad”, afirmó.

Respaldo institucional de Donald Trump

Al menos por ahora, Delcy Rodríguez cuenta con el respaldo tanto de los bastiones del chavismo en su gobierno como del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que trabajará con Washington para “hacer que Venezuela vuelva a ser grande”. El domingo, también adoptó un tono conciliador, pidiendo a Estados Unidos que colabore con su país en una agenda de cooperación.

Su mayor respaldo público desde Venezuela provino del propio hijo de Nicolás Maduro, quien afirmó que la apoyaría incondicionalmente y se hizo eco de su llamado a la inversión extranjera basada en el respeto. Aseguró haber tenido comunicación indirecta con su padre.

“A ti, Delcy (exvicepresidenta de Venezuela), mi apoyo incondicional. Cuenta conmigo y mi familia”, dijo Maduro Guerra, mientras describía entre lágrimas lo que calificó como momentos difíciles para su familia. Habló durante la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas el lunes.

Su instalación se produce apenas días después de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York, una medida que sumió al país rico en petróleo en la incertidumbre política e intensificó el escrutinio de las intenciones de Washington.

Maduro Guerra, de 34 años, ha sido miembro de la Asamblea Nacional desde 2021 y juró su nuevo mandato legislativo el lunes. Conocido como “Nicolasito”, es el único hijo de Maduro y se le ve frecuentemente junto a él en mítines políticos y eventos públicos. El partido gobernante lo ha promovido como parte de una generación más joven de líderes, donde se ha centrado principalmente en asuntos religiosos.

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, fue restituido como presidente de la asamblea por sexto período anual consecutivo.

Mientras se celebraba la sesión parlamentaria, los partidarios de Maduro, quien compareció este lunes, salieron a las calles por segundo día consecutivo para protestar por su captura. La única legisladora ausente entre los 285 elegidos el año pasado fue la esposa de Maduro, Cilia Flores, quien también fue secuestrada por las fuerzas estadounidenses. Su escaño vacío y su nombre fueron mostrados en la televisión estatal.

Los legisladores del partido gobernante se mostraron mayoritariamente sombríos, aunque muchos hicieron señales de victoria y levantaron los puños en señal de resistencia. Los aliados de Maduro desde hace mucho tiempo, incluyendo a su mano derecha, Juan Escalona, ​​recibieron visibles gestos de apoyo de sus colegas.

El marco socialista de Venezuela: ¿Qué pasará en la transición de Gobierno?

La Constitución de Venezuela —que data de 1999, en los albores de la era socialista encabezada por el fallecido ícono presidencial Hugo Chávez— ofrece diferentes escenarios dependiendo de cómo las autoridades venezolanas clasifiquen la destitución de Maduro.

En un fallo emitido el domingo, el Tribunal Supremo de Justicia del país indicó que está tratando el episodio como una ausencia forzada temporal, una designación que preserva la estructura de gobierno existente mientras inicia un reloj constitucional hasta que se convoquen elecciones.

Bajo ese marco, Rodríguez podría ejercer la autoridad ejecutiva por hasta 90 días, extendiendo el período interino hasta abril. La Constitución permite una única prórroga de 90 días, lo que extendería el plazo hasta julio y obligaría a los legisladores a decidir si la ausencia de Maduro se ha vuelto permanente.

Si la Asamblea Nacional declara una ausencia absoluta durante el primer año del mandato actual de Maduro, la carta nacional exige una nueva elección presidencial dentro de 30 días, abriendo la puerta a una votación tan pronto como agosto si los legisladores actúan rápidamente para formalizar su destitución.

Los miembros de la nueva asamblea fueron elegidos en una votación anticipada en mayo de 2025, en medio de la decepción y el temor generalizados entre los votantes. La mayor parte de la oposición, liderada por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, boicoteó la asamblea, argumentando que era un intento de eclipsar la reelección de Maduro en julio de 2024, considerada ampliamente fraudulenta. La oposición afirma que el candidato sustituto de Machado, Edmundo González, obtuvo una victoria aplastante. El sábado, Trump afirmó que Machado no contaba con el apoyo ni el respeto necesarios para asumir el poder.

Ella le dijo a Fox News el lunes por la noche que no había hablado con Trump desde “el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el premio, no desde entonces”.

Una facción más moderada de la oposición, que incluía al exgobernador y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, optó por participar en las elecciones parlamentarias y en las elecciones regionales posteriores. Este grupo obtuvo menos de 20 escaños, muy por debajo de los necesarios para influir en la legislación. Otro bloque opositor, considerado ampliamente afín al gobierno, obtuvo 13 escaños.

La oposición venezolana compartió imágenes el lunes de lo que parecían ser protestas a pequeña escala contra Delcy Rodríguez dentro del país. Las fotos y videos muestran a personas en diferentes partes de Venezuela, la mayoría sin rostro, sosteniendo carteles en oposición a su juramentación con mensajes que dicen “No, Delcy”. Otras imágenes muestran grafitis en las paredes que dicen: “No te queremos, Delcy, eres una narcoterrorista”.

Pero la presencia de funcionarios de contrainteligencia y colectivos deja claro que el gobierno quiere contener cualquier atisbo de disenso o resistencia, dijo el lunes Christopher Hernández-Roy, investigador principal y subdirector del Programa de las Américas del CSIS.

“Creo que todo esto forma parte de una estrategia para evitar protestas espontáneas por la democracia”, dijo. “Por María Corina Machado, por Edmundo González, por un cambio de régimen más amplio que la simple salida de Maduro”.