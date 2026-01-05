VIDEOS: ¿Golpe de estado en Venezuela? Reportan explosiones cerca del Palacio de Miraflores

La noche de este 5 de enero, ciudadanos reportaron explosiones cerca del Palacio de Miraflores. Este lunes, el expresidente Nicolás Maduro se presentó a su primera audiencia en EU

Una serie de aparentes explosiones se escuchó la noche de este lunes 5 de enero cerca del Palacio Presidencial de Miraflores de Venezuela, en el centro de Caracas, lo que generó alarma entre los habitantes, a pocos días de los bombardeos de Estados Unidos en la capital que derivaron en la captura del presidente Nicolás Maduro.

La fuente y la causa de los estruendos no fueron claras de inmediato. Los sonidos cesaron poco después y no hubo reportes inmediatos de daños.

El incidente ocurre en medio de un aumento de la tensión en la ciudad tras el operativo realizado en la madrugada del sábado, el cual marcó una dramática escalada en la participación de Washington en Venezuela. Además, ocurre horas después de que Delcy Rodríguez tomó posesión como presidenta interina.

Más temprano ese lunes, fuerzas de seguridad fuertemente armadas y bandas motociclistas progobierno, conocidas como colectivos, recorrieron la capital, en algunos casos deteniendo a automovilistas y revisando sus teléfonos celulares. Videos captados por testigos muestran motocicletas y civiles armados rodeando el Palacio Presidencial.

El Ministerio de Información de Venezuela y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Información en desarrollo...