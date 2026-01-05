¿Libertad bajo fianza para Maduro? Estas garantías tendría tras declararse inocente y prisionero de guerra

Nicolás Maduro se declaró a sí mismo un prisionero de guerra. ¿Cumple con los requisitos y le podrían dar los beneficios de ese estatus?

¿Nicolás Maduro tiene oportunidad de quedar libre? El expresidente de Venezuela, capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, aseguró que es inocente de los cargos por los que se le acusa, además de que es un prisionero de guerra y se apegó a los convenios de Ginebra, pero, ¿qué significa esto y cómo podría cambiar el caso?

“Soy Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos, soy prisionero de guerra y me apego a los convenios de Ginebra”, dijo Maduro este lunes 5 de enero al juez Alvin Hellerstein, quien le pidió que se redujera a solo decir su nombre.

La postura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras declararse inocentes (o no culpables, como sería la traducción al inglés), significa una serie de garantías, sumado a que el Gobierno de Venezuela, encabezado desde este lunes por Delcy Rodróguez, tienen oportunidad de aprovechar del Derecho Internacional para exigir la liberación del exmandatario venezolano.

Sin embargo, deberán medirse ante la justicia estadounidense, así como las acusaciones que tiene por narcoterrorismo y si las pruebas son suficientes para encarcelarlo.

Estas son algunas claves del caso tras la declaración de inocencia de Nicolás Maduro:

Nicolás Maduro se declara prisionero de guerra: ¿Qué protecciones tiene con ello?

Aunque aún no se ha definido como tal por las autoridades, Nicolás Maduro se consideró a sí mismo un prisionero de guerra, y lo cierto es que sí cumple con algunas características que lo acercan a esa definición.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el estatus de prisionero de guerra aplica únicamente en caso de conflictos internacionales, tal como ocurrió entre Estados Unidos y Venezuela, cuando el Gobierno de Donald Trump invadió al país sudamericano con la operación Resolución Absoluta.

Aunque Trump mencionó este lunes 5 de enero que el país no está en guerra con Venezuela, la Cruz Roja explica que no necesariamente debe haber una guerra declarada, sino un conflicto armado internacional.

Además, los prisioneros de guerra “suelen ser miembros de las fuerzas armadas de una de las partes del conflicto que caen en manos de la parte contraria”. Maduro, al ser presidente y principal representante de las fuerzas armadas, contaría como un elemento que efectivamente fue arrestado por Estados Unidos tras un conflicto armado.

Los convenios de Ginebra indican que un prisionero de guerra debe ser liberado y repatriado sin demora tras el fin de las hostilidades, cosa que no ha pasado con Maduro. Además, la potencia detenedora, en este caso Estados Unidos, puede procesar al prisionero por presuntos crímenes de guerra, pero no por actos de violencia lícitos.

Algunos otros beneficios de los que gozaría Maduro como prisionero de guerra, según los convenios de Ginebra, son:

Ser tratado con humanidad en toda circunstancia.

en toda circunstancia. Estar protegido contra cualquier acto de violencia .

. No recibir intimidación , ni insultos, así como no ser sometidos a la curiosidad pública.

, ni insultos, así como no ser sometidos a la curiosidad pública. Tiene que recibir alojamiento, alimentación, vestimenta , servicios de higiene y atención médica.

, servicios de higiene y atención médica. Protección contra asesinato, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes.

Aún falta camino por recorrer en caso de que Maduro sea considerado un prisionero de guerra; sin embargo, en caso de que Venezuela pida que sea tratado de esta forma, puede acudir al Derecho Internacional Humanitario (DIH), quien definirá si Maduro tiene dicho estatus, y con ello obtener estos beneficios.

¿Libertad bajo fianza? Esto significa que Maduro se declare inocente

Independientemente de que se le dé el estatus de prisionero de guerra o no, Nicolás Maduro se declaró “inocente”, que en inglés se interpreta como “no culpable” (not guilty), y con ello, podría acceder a una libertad bajo fianza mientras continúa su caso.

Expertos dijeron a CNN que, una vez que Maduro se declaró inocente, el próximo paso es que en la audiencia se defina si le otorgarán libertad bajo fianza, pero, ¿de qué depende?

“El Derecho Americano (de Estados Unidos) asume que tu puedas mantenerte libre mientras haya la probabilidad de que tú comparezcas al juicio y que no tengas la posibilidad de riesgo a tu seguridad personal si te dejan estar libre esperando el juicio”, comentó un especialista.

Esto significa que, si consideran que Nicolás Maduro no puede escapar de Estados Unidos y que comparecerá ante el juicio, le podrían dar la libertad provisional para que así continúe su caso; sin embargo, es poco probable que esto ocurra debido al arresto y la presión del Gobierno de Donald Trump.

El proceso legal contra Nicolás Maduro: Esto sigue antes de que comience oficialmente el juicio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una acusación contra Nicolás Maduro por cuatro cargos, dos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína, y otros dos por posesión de armas y dispositivos explosivos.

De acuerdo con The New York Times, es posible que en las próximas audiencias se defina cuánto tiempo necesitan los fiscales, encabezados por Jay Clayton, así como la defensa, representada por el abogado, Barry J. Pollack, para recopilar las pruebas necesarias para el juicio contra Nicolás Maduro, que podría tardar más de un año en comenzar.

Con información de CNN, The New York Times y The Conversation.