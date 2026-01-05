Juicio de Nicolás Maduro: ¿Quién es el abogado del presidente de Venezuela?

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contrató a Barry J. Pollack como su abogado.

Previo a la primera audiencia del juicio de Nicolás Maduro en NY, una de las dudas con mayor expectativa es quién es el abogado del presidente de Venezuela.

La duda se resolvió minutos antes de que la Corte de Estados Unidos inicie el proceso contra el líder venezolano cuya captura se realizó el pasado 3 de enero durante la operación Resolución Absoluta, ordenada por el presidente de EU, Donald Trump.

Nicolás Maduro, el conductor de autbús que llegó a presidente, puso su caso en manos del abogado Barry J. Pollack, conocido por encabezar la defensa de Julian Assange y casos de alto perfil.

¿Quién es Barry J. Pollack, abogado de Nicolás Maduro?

Minutos antes de la primera aparición de Maduro en un tribunal de Estados Unidos, donde será juzgado por cargos de narcoterrorismo, según informó Pam Bondi, fiscal de EU, la defensa del depuesto presidente de Venezuela presentó el documento: “appearance of counsel”.

En dicho documento, Barry J. Pollack comunica de manera oficial a las autoridades de Estados Unidos que él asume la defensa de Nicolás Maduro Moros en la causa penal federal.

A lo largo de su carrera, Barry J. Pollack es conocido por representar a figuras políticas, funcionarios públicos y personajes envueltos en casos sensibles de corrupción, seguridad nacional y procesos federales complejos.

abogado de Nicolás Maduro El documento: “appearance of counsel” establece que Barry J. Pollack es el abogado de Nicolás Maduro. (Especial)

Perfil de Barry J. Pollack: ¿Qué casos importantes ha llevado?

Con 35 años de experiencia, el abogado de Nicolás Maduro es reconocido entre penalistas de Washington por llevar casos de delitos federales complejos.

Barry J. Pollack fue el principal abogado de Julian Assange durante más de una década y negoció en 2024 el acuerdo con el Departamento de Justicia que permitió su liberación tras declararse culpable de un único cargo menor de espionaje.

La trayectoria de Barry J. Pollack incluye casos emblemáticos como Enron, defendido a personas acusadas bajo la Ley de Espionaje y trabajado en la anulación de condenas erróneas.

Es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Washington y Nueva York, y está considerado un abogado habitual en causas de alto perfil político y mediático.

De acuerdo con el sitio web del despacho, el abogado de Maduro es parte del American College of Trial Lawyers, integrante de la American Board of Criminal Lawyers y expresidente de la National Association of Criminal Defense Lawyers.

Entre sus casos más recientes destaca la obtención de un veredicto de no culpabilidad en un juicio penal por agresión sexual contra un reconocido abogado de Washington, D.C., así como la negociación de un acuerdo que evitó la cárcel para un oncólogo acusado de violar leyes antimonopolio, luego de que un jurado federal en Florida no lograra un veredicto unánime.

Barry J. Pollack fue abogado de Julian Assange. (https://hs-law.com/barry-pollack)

Pollack también obtuvo veredictos absolutorios en un caso de sobornos vinculados a contratos de defensa, en favor del cofundador de una empresa contratista del gobierno, tras un juicio penal federal en Alexandria, Virginia. Además, logró la revocación total de una condena en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para un cliente sentenciado por conspiración y desvío de fondos de una aseguradora, en un caso que involucraba presuntos beneficios ilícitos para un congresista estadounidense.

¿Quién es el abogado de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?

El depuesto presidente de Venezuela no es el único que contrató a un abogado para su defensa. Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, contrató al defensor Mark E. Donnelly, con residencia en Houston, Texas.

El abogado de la esposa de Maduro tiene experiencia en investigaciones de fraude; derecho penal; práctica federal; litigio en juicio, entre otros.

Mark E. Donnelly estudio Derecho en la universidad South Texas College of Law Houston y abrió su propio despacho, Parker Sánchez & Donnelly, en 2022.