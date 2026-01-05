Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, enfrenta a la justicia de EU: ¿Quién es su abogado?

Cilia Flores es acusada por el Departamento de Justicia de participar en un grupo responsable de traficar droga a EU.

El juicio a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, arrancó este lunes 5 de enero con la posibilidad de que el ‘heredero’ de Hugo Chávez sea condenado a cadena perpetua.

Maduro no está solo: Los Delta Force, las fuerzas especiales de EU que lo capturaron durante la madrugada del 3 de enero también arrestaron a Cilia Flores, primera dama de Venezuela, y la llevaron al USS Iwo Jima antes de su viaje final a Nueva York.

En su primera aparición ante el juez Alvin Hellerstein, magistrado con experiencia en casos relacionados con el 9/11 y el movimiento #MeToo, la primera dama de Venezuela se declaró “no culpable, completamente inocente”.

¿Qué abogado escogió Cilia Flores para juicio en EU?

La primera dama de Venezuela será defendida Mark E. Donnelly, abogado con residencia en Houston, Texas.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Donnelly cuenta con experiencia de más de 100 juicios en crímenes de cuello blanco; litigios empresariales, y casos relacionados con informantes (whistleblowers, en inglés), entre otros crímenes.

Mark E. Donnelly trabajó por 12 años para la Oficina de Fiscales Federales de EU. (LinkedIn @Mark Donnelly)

Mark E. Donnelly estudio Derecho en South Texas College of Law Houston se unió al despacho Parker, Sanchez & Donnelly en 2022.

Antes de pasarse a la práctica privada del Derecho, Mark E. Donelly trabajó más de 12 años para la Oficina de Fiscales Federales de Estados Unidos en Houston, en donde se desempeñó como asesor principal del fiscal federal interino para el Distrito Sur de Texas.

“Su práctica incluyó investigaciones por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, fraude en el sector salud, casos conjuntos con la SEC, grandes fraudes a inversionistas y asuntos de ciberseguridad. Mantuvo contacto regular con altos funcionarios del Departamento de Justicia", señala su perfil.

Mark E. Donnelly también se destaca por su servicio a la comunidad. De acuerdo con el sitio del despacho Parker, Sanchez & Donnelly, es miembro del consejo de su iglesia en Houston y fue voluntario en la Asociación de Golf de Houston.

“Mark ha impartido conferencias en todo el país sobre temas que van desde las tendencias en los delitos de cuello blanco hasta la litigación en juicio y la capacitación profesional”, añadió.

¿De qué acusa EU a Cilia Flores, primera dama de Venezuela?

Pam Bondi, fiscala de Estados Unidos, explicó que Cilia Flores será acusada formalmente de los mismos cuatro cargos que enfrentará Nicolás Maduro.

Cargo uno : Conspiración de narcoterrorismo por presuntos nexos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

: Conspiración de narcoterrorismo por presuntos nexos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Cargo dos : Conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos.

: Conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos. Cargo tres : Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

: Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Cargo cuatro: Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En caso de ser declarada culpable, Cilia Flores enfrenta la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua y morir en una prisión de EU, mismo destino al que fueron condenados capos mexicanos como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.