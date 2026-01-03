Fotos de la ‘bestia’ naval de EU: Así es el USS Iwo Jima que lleva a Nicolás Maduro

La foto de Nicolás Maduro detenido a bordo del USS Iwo Jima convirtió a este buque de EU en protagonista de la operación 'Resolución Absoluta' de Trump.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido a bordo del USS Iwo Jima convirtió a este buque de la Armada de Estados Unidos en protagonista inesperado del fin del régimen de Maduro en Venezuela y de una de las operaciones geopolíticas más impactantes de los últimos años.

Lejos de ser un simple medio de transporte, el USS Iwo Jima es una plataforma diseñada para ejecutar misiones complejas lejos del territorio estadounidense como lo fue la Operación ‘Resolución Absoluta’.

Nombrado en honor a la histórica batalla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial, el buque encarna la doctrina moderna de asalto anfibio de Estados Unidos, basada en el uso intensivo de helicópteros y aeronaves de despegue vertical para proyectar fuerza sin necesidad de puertos.

Pero, ¿qué tipo de “bestia” naval es el Iwo Jima y en qué operaciones ha participado a lo largo de su historia?

¿Qué es el USS Iwo Jima y para qué fue diseñado?

El USS Iwo Jima (LHD-7) es un buque de asalto anfibio clase Wasp, uno de los pilares de la US Navy y el Cuerpo de Marines.

Su misión principal es transportar tropas, aeronaves y equipo militar para ejecutar operaciones anfibias, aéreas, de acuerdo con información oficial de la Armada de Estados Unidos.

El buque USS Iwo Jima es uno de los buques anfibios más grandes del mundo. (surflant.usff.navy)

A diferencia de un portaaviones tradicional, el Iwo Jima está optimizado para helicópteros, aeronaves MV-22 Osprey y fuerzas de desembarco rápido. Puede operar como base aérea flotante, centro de mando y hospital naval al mismo tiempo, según el Naval History and Heritage Command.

Su diseño responde al concepto de “envolvimiento vertical”, que permite desplegar tropas directamente en zonas estratégicas sin depender de playas o infraestructura portuaria.

Esas características lo convirtieron en una pieza clave para la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, realizada por fuerzas de EU.

Dimensiones, tripulación y capacidad operativa

Con una eslora de más de 250 metros y un desplazamiento cercano a las 40 mil toneladas, el USS Iwo Jima es uno de los buques anfibios más grandes del mundo. Puede transportar a más de 1,800 marines, además de su tripulación naval y personal de mando.

De acuerdo con la US Navy, el buque cuenta con espacios habitacionales, hangares cerrados para aeronaves, elevadores de carga capaces de mover más de 17 toneladas y una cubierta de vuelo con múltiples puntos de aterrizaje simultáneo.

En su interior, el Iwo Jima dispone de centros de control de combate, radares de búsqueda aérea y marítima, sistemas de guerra electrónica y comunicaciones seguras que permiten coordinar operaciones conjuntas en tiempo real.

Además de la captura de Nicolás Maduro, el buque Iwo Jima ha participado en misiones de rescate y operaciones contra el terrorismo. (Shutterstock)

Hospital flotante y centro de mando

Uno de los activos menos visibles, pero más estratégicos del USS Iwo Jima, es su capacidad médica avanzada. El buque puede atender más de 300 pacientes al mismo tiempo, con quirófanos, salas de rayos X, laboratorios y áreas de aislamiento, según datos del Naval History and Heritage Command.

Estas instalaciones lo convierten en una pieza clave tanto en conflictos armados como en misiones humanitarias. Heridos de combate o víctimas de desastres naturales pueden ser trasladados directamente desde helicópteros a los quirófanos del barco en cuestión de minutos.

Además, el buque de Estados Unidos funciona como centro de mando flotante, donde se planifican y coordinan operaciones militares complejas, con equipos especializados del Ejército, la Marina y los Marines trabajando de manera integrada.

¿En qué operaciones ha participado el USS Iwo Jima?

El historial del USS Iwo Jima refleja su versatilidad. De acuerdo con registros de la US Navy, el buque ha participado en múltiples despliegues en el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el Caribe y el Atlántico Norte.

Entre sus misiones más relevantes destacan:

Guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre, con despliegues en Medio Oriente junto a Unidades Expedicionarias de Marines.

tras los atentados del 11 de septiembre, con despliegues en Medio Oriente junto a Unidades Expedicionarias de Marines. Operaciones en el Golfo de México tras el huracán Katrina en 2005, donde funcionó como centro logístico y médico.

tras el huracán Katrina en 2005, donde funcionó como centro logístico y médico. Misiones de disuasión y presencia militar en el Mediterráneo y el área de responsabilidad de la Quinta Flota.

en el Mediterráneo y el área de responsabilidad de la Quinta Flota. Ejercicios de integración naval con la 22nd Marine Expeditionary Unit, reforzando la interoperabilidad entre marinos y marines.

Más recientemente, el Iwo Jima completó un periodo de mantenimiento mayor en astilleros de General Dynamics NASSCO y volvió a despliegue operativo en 2025, según información oficial de la Armada.

¿Por qué EU usa al Iwo Jima en operaciones sensibles?

La elección del USS Iwo Jima para misiones de alto perfil como la captura de Maduro en Venezuela responde a una lógica estratégica. Su capacidad de operar de forma autónoma, lejos de bases terrestres, lo convierte en una plataforma ideal para traslados de alto riesgo, detenciones estratégicas y operaciones encubiertas.

El buque fue nombrado en honor a la histórica batalla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. (Shutterstock)

Además, su seguridad multinivel, combinada con sistemas de defensa y control aéreo, reduce riesgos durante desplazamientos en zonas sensibles. Para Washington, no es solo un barco: es una extensión móvil del poder militar estadounidense.

En el caso de Maduro, el mensaje es claro: el traslado ocurre bajo custodia absoluta, en una instalación diseñada para escenarios de guerra y crisis internacionales.