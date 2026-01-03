China dice que está ‘profundamente conmocionado’ por el arresto de Maduro: ‘Son actos hegemónicos de EU’

China aseguró que está “profundamente conmocionada” por los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

China “condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente”, declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado el sábado.

“Estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello”.

China —el mayor comprador de petróleo del país sudamericano, así como su mayor acreedor— es la última de una serie de naciones de izquierda global , como Brasil, Rusia, Colombia, México y Cuba, que han denunciado la acción militar estadounidense contra Venezuela.

“Hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países”, afirmó el ministerio en Beijing.

El viernes, Nicolás Maduro recibió en Caracas a una delegación china de alto nivel, que incluía al Representante Especial del Gobierno chino para Asuntos Latinoamericanos, Qiu Xiaoqi. Esta fue una de las últimas reuniones públicas del líder venezolano antes de los ataques estadounidenses y su captura. Se desconoce si los diplomáticos permanecían en el país al momento del ataque.

¿Por qué China apoya a Venezuela y está contra las acciones de Trump?

El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, declaró a su homólogo venezolano, Yvan Gil, que China se opone a la “intimidación unilateral” a Venezuela y apoya a todos los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional.

Si bien Wang no mencionó directamente a Estados Unidos, sus declaraciones se produjeron después de que el presidente Donald Trump ordenara el bloqueo de los petroleros sancionados que entraban y salían de Venezuela.

Wang dijo entonces que Venezuela tiene derecho a desarrollar una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países, y que China cree que la comunidad internacional apoya la posición de Venezuela.

Las refinerías chinas son los mayores compradores de crudo venezolano. Oficialmente, China no ha recibido crudo del país sudamericano desde marzo, pero datos de terceros y de seguimiento de buques indican que los flujos hacia la nación asiática se mantuvieron sólidos el año pasado.

Las refinerías independientes, conocidas como teteras, son compradores clave de petróleo Merey de Venezuela, un crudo pesado que se utiliza habitualmente para fabricar betún para pavimentar carreteras. El Merey se ofrece con un gran descuento respecto a calidades comparables, lo que lo hace atractivo para los procesadores que lidian con márgenes de beneficio muy ajustados.

El petróleo venezolano toma una ruta no convencional para llegar a los consumidores finales en China. El transporte suele tardar más de dos meses e implica múltiples transbordos entre buques para ocultar el origen de la carga. Casi la mitad de los petroleros que almacenan Merey se encuentran en aguas de China y el Sudeste Asiático, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

Mientras tanto, los datos públicos respaldan las estimaciones de que Beijing prestó más de 60 mil millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo a Venezuela a través de bancos estatales hasta 2015, alcanzando un nivel de inversión diplomática y financiera sin igual en otras partes de América Latina y quizás del mundo.

China se convirtió en un prestamista clave para Venezuela en 2007, cuando proporcionó por primera vez fondos para proyectos de infraestructura y petróleo durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.