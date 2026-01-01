Maduro, el ‘magnánimo’: ONG confirma la liberación de 87 presos políticos en Venezuela

ONG reportó la detención de 87 presos políticos por el gobierno de Nicolás Maduro. (EFE | Archivo)

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó este jueves sobre la liberación de 87 personas que fueron detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas desatadas tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato.

En una nota de prensa, el colectivo indicó que las excarcelaciones ocurrieron durante la madrugada de este 1 de enero en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, un centro donde fueron recluidas buena parte de las personas detenidas durante las manifestaciones.

“Este logro, que nos llena de alegría, es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad”, señaló el comité.

Las nuevas liberaciones se suman a las informadas el 25 de diciembre, cuando el comité reportó 71 y el gobierno aseguró que eran 99.

Organizaciones como el Foro Penal señalaron posteriormente la “verificación” de más de 60 liberaciones.

Comité de Madres en Defensa de la Verdad pide la liberación de presos políticos

El comité afirmó que el hecho de que se hayan “retomado las excarcelaciones es producto de la lucha de centenares de madres y familiares que se han movilizado durante más de un año para exigir justicia y que han encontrado a su paso la solidaridad de personas y organizaciones populares”.

“La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país. Por eso, desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, insistimos en que el país necesita una amnistía general que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, reiteró el grupo.

En octubre pasado, familiares de personas detenidas indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo de 2025, por lo que solicitaron la revisión de los casos.

¿Cuál fue el delito que se les imputó a los presos políticos en Venezuela?

Tras las presidenciales del 28 de julio de 2024 se desató una crisis en Venezuela, luego de la reelección calificada como polémica por sectores opositores.

La proclamación de Maduro por el ente electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo, motivó acusaciones de “fraude” de la oposición mayoritaria, que sostiene que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia.

En ese contexto, más de 2 mil 400 personas fueron detenidas, la mayoría excarceladas, y acusadas de “terroristas” según la Fiscalía. Varias ONG y partidos opositores afirmaron que se trata de personas inocentes y las consideran presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro sostiene que el país está “libre de presos políticos” y que quienes están señalados como tal permanecen encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.