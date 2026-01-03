Ya no queremos vivir momentos históricos: Capturan a Maduro y los memes desatan ‘operación humor’

Estos son los memes que nos dejó el arresto de Nicolás Maduro. (Foto: Especial)

¡Qué inmaduros! El 2026 nos sorprendió con un temblor en México, ahora con la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para perpetrar el arresto a Nicolás Maduro y entre las reacciones hubo memes.

Todo eso pasó en tan solo 3 días del comienzo del Año Nuevo 2026, lo que sin duda es un momento histórico a nivel mundial.

Los mejores memes lucharon por el protagonismo dentro de las tendencias que se inclinaron hacia todo lo ocurrido en suelo venezolano, especialmente por la detención de Maduro, ordenada por Donald Trump y ejecutada por el Ejército de Estados Unidos.

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

¿Por qué fue detenido Nicolás Maduro por fuerzas militares de EU?

El arresto de Nicolás Maduro (condenado por presidentes de izquierda) tiene antecedentes de una relación de tensión y conflicto con el Gobierno de Donald Trump desde 2020.

Durante el primer mandato del presidente estadounidense, señaló al líder político venezolano por ser “un narcotraficante y terrorista”, además de participar en el tráfico de drogas y en el crimen organizado.

En ese momento se ofrecía recompensa para dar con el paradero de Maduro y por información que facilitara su detención. En el segundo periodo de Donald Trump, esta cifra creció a 50 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos designó al venezolano como líder del Cártel de los Soles, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, registrada este 3 de enero, fue a consecuencia de estos cargos que se le imputan y con el objetivo de ser trasladado a territorio ‘gringo’ para ser juzgado.

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

¿Cómo fue la detención de Nicolás Maduro?

Horas después del arresto de Maduro a manos del Ejército de EU, Donald Trump organizó una conferencia de prensa para hablar del caso.

De acuerdo con el presidente estadounidense, es una operación que se preparó desde hace aproximadamente 6 meses y llevó por nombre Resolución Absoluta.

Las fuerzas armadas que participaron, construyeron una casa idéntica a la de Maduro para practicar las acciones a tomar, además los elementos fueron trasladados y custodiados por helicópteros que vigilaron el espacio aéreo de Caracas.

Bombarderos y aviones caza surcaron los cielos mientras en tierra se localizaba y transportaba a Maduro por tierra. Posteriormente, fue llevado a un buque de guerra para emprender el viaje a Estados Unidos y así concluir el operativo para detener a Nicolás Maduro.

Según Donald Trump, el venezolano intentó refugiarse, pero no lo logró: “Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa, contaba con puestas de acero, un espacio seguro, intentó entrar, pero fueron tan rápidos que no lo consiguió”, declaró en una entrevista para Fox News.

En redes sociales se difundieron videos de cómo los helicópteros ‘paseaban’ por aire venezolano, mientras se escuchaban algunas detonaciones de bombas lanzadas por elementos de los Estados Unidos en la madrugada.

La misión militar estuvo a cargo de la Fuerza Delta (Delta Force), del Ejército de EU, especializada en la lucha contra terroristas desde hace casi 50 años.

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)

Los mejores memes de Nicolás Maduro y su arresto en Venezuela. (Foto: Captura)