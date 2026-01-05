Trump ‘se apodera’ del petróleo de Venezuela y promete a China vendérselo: ‘Serán grandes cantidades’

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, ha generado un terremoto geopolítico y ha elevado la incertidumbre en el sector petrolero, con su principal aliado y comprador, China, siguiendo la situación muy de cerca.

Preguntado directamente en rueda de prensa por países como China y su interés en el petróleo venezolano, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró: “Estamos en el negocio del petróleo. Vamos a vendérselo. No vamos a decir que no vamos a dárselo. (...) Venderemos grandes cantidades de petróleo a otros países, muchos de los cuales ya lo están usando”.

Ante las sanciones, los datos oficiales de las Aduanas chinas solo muestran compras directas por unos 729 millones de dólares en 2024 y por 94 millones entre enero y noviembre de 2025.

La mayoría de importaciones se produce con múltiples trasbordos a través de terceros países como Malasia o Cuba para ocultar su origen real, por lo que la calificadora de deuda S&P sigue considerando a China como el principal comprador mundial de crudo venezolano.

Sin embargo, “el petróleo venezolano supone menos de un 5 por ciento del total de importaciones de China”, matiza el jefe del Instituto de Política Energética de la Universidad de Xiamen, Lin Boqiang, en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Según S&P, esos barriles se dirigen mayormente a refinerías independientes en la provincia oriental de Shandong que importan el crudo pesado a precios rebajados debido a las sanciones, y que lo procesan para aplicaciones como el asfaltado.

China ayudó a Venezuela a financiar la producción de su petróleo

Expertos creen que hay una lectura geopolítica que vincula a China, Estados Unidos y Venezuela: “Venezuela se había convertido en el aliado más fiel de China en Latinoamérica, una postura que generaba malestar en todo el espectro político en Washington”.

“Si surge un Gobierno alineado con Estados Unidos, supondría que otro importante productor de materias primas se aleja de China para volver a acercarse a Estados Unidos”, agrega Shearing, en referencia a la aproximación de posturas de Washington con Arabia Saudí en los últimos meses.

De hecho, China se convirtió en un financiador clave para Caracas, con más de 60 mil millones de dólares en préstamos respaldados por el petróleo hasta 2015. Forbes sitúa en hasta 19 mil millones las devoluciones pendientes, ahora sumidas en la incertidumbre ante la caída de Maduro.

La prensa oficial china también se ha referido a la cuestión petrolera: el rotativo nacionalista Global Times afirmó anoche que el impacto a corto plazo será “mínimo”, pero sí advierte de que una mayor influencia de Estados Unidos sobre las mayores reservas del mundo podría traducirse en una “manipulación” de los precios globales.

“Pekín condenará las acciones de Estados Unidos, pero dudo que China haga mucho más que eso”, pronostica Bonnie Glaser, vicepresidenta del laboratorio de ideas estadounidense German Marshall Fund of the United States, en declaraciones a medios locales.

“Venezuela no está entre los intereses prioritarios de China, y hay muchos más inconvenientes que ventajas en llevar a cabo acciones que compliquen la capacidad de Trump de anotarse una victoria”, incide la analista.