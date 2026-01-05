Panorama del Petróleo en Venezuela

Los escenarios para Venezuela son muchos y dependen en gran medida de: 1) el tipo de transición, 2) la disposición de los actores actualmente presentes en el país a invertir en el corto plazo, 3) las condiciones macro y 4) la ejecución de un reajuste estructural que permita reposicionar a la industria de petróleo y gas. Un liderazgo adecuado y una visión realista para la industria serán críticos así como los principios que se vayan aplicar.

El punto de partida son 13 años de liderazgo militar en la industria, una producción de alrededor de 700 mil bpd, más de USD 27 mil millones en deuda, situaciones tensas con compañías de China, Estados Unidos y Europa, entre otras, infraestructura abandonada y una capacidad limitada de inversión y ejecución local, por mencionar solo algunos factores.

En los niveles actuales, veo los siguientes escenarios para la producción total de petróleo a partir de la línea base actual:

• 0.85–1.0 mbd: statu quo / baja ebullición

• 1.1–1.3 mbd: estabilización operativa (rehabilitación incremental) – 12 a 18 meses

• ~2.0 mbd: recuperación pre-sanciones (Capex de rehabilitación Etapa 1) – 24 a 36 meses

• ~2.5 mbd sostenidos: reajuste estructural + una gran ola de inversión en capex; el offshore agrega potencial alcista de más largo plazo

Dependiendo del tipo de transición, la producción aún podría caer a 0–0.5 mbpd por un largo periodo antes de recuperarse.

Basado en experiencias pasadas, incluyendo la recolucuon iraní, Venezuela durante la apertura, así como la guerra en Irak y Libia, entre otros tendemos a subestimar el tiempo que toma alcanzar mejoras y cambios pero no la geología. Mi visión ahora es que el riesgo a la baja es limitado y el potencial al alza es grande.

Es importante mencionar que revivir planes y la mentalidad antigua de PDVSA, de otra “era”, no representa planes realistas.

Claramente la situación actual no era sostenible ni viable para ninguna de las partes. El cambio ya comenzó.