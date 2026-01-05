SCJN fija postura tras la detención de Maduro: ‘Ley del más fuerte no debe conducir el destino del mundo’

Durante el primer periodo de sesiones de la SCJN en 2026, Hugo Aguilar Ortiz convocó, “en el ámbito de nuestro país”, a estar unidos y estar atentos sobre el devenir que le espera a la Patria. [Fotografía. Cuartoscuro, EFE]

El ministro Hugo Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que no se puede permitir que la “Ley del más fuerte” conduzca el destino del mundo, ello al fijar la postura del tribunal Constitucional sobre la detención de Nicolás Maduro.

“No podemos permitir ni tolerar que sea la Ley del más fuerte la que impere, la que se imponga y la que conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero”, dijo el ministro presidente previo a inaugurar el primer periodo de sesiones de 2026.

Tras desear buenos deseos para 2026, que recién inicia, Aguilar Ortiz convocó, “en el ámbito de nuestro país”, a estar unidos y estar atentos sobre el devenir que le espera a la Patria. Dijo que la SCJN está decidida a construir un México mejor para todos y para todas.

En ese contexto se refirió a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el sábado 3 de enero pasado, por parte de autoridades de Estados Unidos, que irrumpieron en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, y lo llevaron a una prisión de Nueva York.

“Frente a los acontecimientos recientes en el ámbito internacional, yo quiero también expresar la convicción de todas las ministras, de todos los ministros de esta SCJN en la apuesta por el marco jurídico que nos hemos dotado para resolver nuestras diferencias y sobre todo para construir una sociedad más justa, más digna, a todos los niveles desde el ámbito comunitario, desde las entidades federativas, desde nuestro país y desde el concierto de las naciones”, señaló.

“Debemos tener fe en el marco jurídico que nos hemos dotado, quiero convocar a todos hacer de este marco jurídico, el instrumento y la herramienta para construir una sociedad en paz, una sociedad de bienestar”, agregó.

En un breve mensaje, dijo que con esta convicción el pleno de la SCJN iniciar sus actividades de 2026.