‘Ofrece la SCJN certidumbre jurídica a todos los sectores’, asegura Hugo Aguilar en su primer informe

El ministro Hugo Aguilar Ortíz señaló que la Suprema Corte está decidida a marcar la diferencia e implementar una justicia que escucha al pueblo de México. [Fotografía. Cuartoscuro]

Arropado por actores judiciales y políticos afines a Morena, Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llamó a la unidad a los sectores político, económico y social y les ofreció certidumbre jurídica e independencia judicial.

“A los sectores políticos, económicos y sociales de México deseamos enviarles un mensaje claro y sereno: pueden contar con una Suprema Corte firme, estable y responsable; que decide con rigor jurídico, que ofrece certidumbre en tiempos de cambio, y ejerce su autonomía con profundidad democrática”, destacó.

Agregó que hoy no existe sumisión ni subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo y al Judicial; advirtió que ya acabó la etapa en que ministros, fieles a la designación cupular, sentían la obligación de servir a los más acomodados.

Al rendir su primer informe de labores, a 100 días de llegar a la SCJN, el ministro señaló que la independencia judicial es esencial para la estabilidad del país, pues genera confianza social y económica, y permite resolver los conflictos de manera pacífica.

Dijo que la Suprema Corte no responde a intereses particulares, ni se ajusta a presiones coyunturales. “No permite que el clima político del momento distorsione su papel; esta Suprema Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional, su única lealtad esa ha sido la Constitución y hacia el pueblo de México”, agregó.

El ministro Aguilar rindió su informe en el Salón de Plenos de la SCJN, en sesión solemne a la que asistió la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; Ernestina Godoy, titular de la FGR y Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado. La gran ausente fue Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Ante ellos, el ministro Aguilar señaló que ésta SCJN está decidida a marcar la diferencia e implementar una justicia que escucha al pueblo. “No llegamos aquí para seguir la misma inercia, la misma lógica y los mismos ritmos. Estamos para cumplir el mandato de transformar la Suprema Corte”.

Aguilar comparó su gestión, con el periodo similar anterior que dirigió Norma Piña. Destacó más eficiencia en la resolución de asuntos y uso de los recursos públicos. Dijo que se pasó de resolver 1.8 a 16.4 por sesión. Y, gracias a la política de austeridad, en 2026 no serán necesarios los 661 millones de pesos adicionales que solicitó la anterior integración.