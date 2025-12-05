TFJA suma 95% de resoluciones ratificadas; contribuyen al interés legítimo del Estado

En el último trienio, 95% de las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluidas aquellas que han contribuido a proteger el interés legítimo del Estado; los procesos se han modernizado, agilizado y han tenido un enfoque humanista, destacó Guillermo Valls Esponda, durante su tercer informe de actividades.

“Las resoluciones del tribunal siempre serán en favor del país, lo hacemos cuando defendemos al trabajador que ha servido por años y enfrenta dificultades, cuando para obtener la pensión que le corresponde. Lo hacemos cuando salvaguardamos, la propiedad intelectual, resolvemos a favor del pueblo cuando resolvemos que la autoridad tributaria recaude lo que corresponde”, apuntó.

Defendió que no es cuestionable el “interés legítimo” cuando se trata de contar recursos para la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad.

“Cada resolución que asegura el cumplimiento sin privilegios ni evasiones, sostiene la igualdad ante la ley. Asimismo al sancionar los actos de corrupción, al impedir la captura privada del interés público protegemos la integridad del Estado, la ley no tolera la impunidad ni de uno ni otro lado”.

El magistrado destacó que la relevancia económica de los asuntos conocidos por el tribunal se incrementó, “con controversias cada vez más complejas y de mayor impacto financiero”, pues sumaron un billón 309 mil 551 millones 623 mil 373 pesos; es decir, lo equivalente al 5.I% del PIB.

Agregó que entre las salas regionales se han alineado criterios y homogeneizado prácticas que han generado resoluciones más sólidas y consistentes, de ahí que en el periodo 95 por ciento de las dictadas han sido ratificadas por la SCJN.

De 2023 a 2025, se generaron 212 jurisprudencias y 990 precedentes.

Valls Esponda recordó que desde que inició la presidencia del Tribunal se generó una ruta orientada a la modernización de éste, a fin de hacer una justicia más ágil y con menor costo.