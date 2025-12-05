El Informe de Guillermo Valls

El día de hoy, Guillermo Valls, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), rendirá su último informe, pues su mandato concluye el 31 de diciembre. Resulta interesante que este tribunal sea uno de los pocos que han sido reconocidos por tirios y troyanos por su imparcialidad y por su solvencia técnica. En estos tiempos tan polarizados y en los que los litigios inmediatamente se partidizan, es complicado mantener la credibilidad que ha mantenido Valls.

Políticos, zarandeados con el tema del agua

Aunque estuvo ausente del maratónico debate de 24 horas en San Lázaro por la iniciativa de Ley de Aguas, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero fue zarandeada en la tribuna. “No tienen cara, vienen a hablar de explotación y sequía a manos de unos cuantos. Voltéense a ver entre ustedes”, dijo la diputada panista Noemí Luna, quien trajo a colación que la exsecretaria de Gobernación cuenta con 17 concesiones agrícolas que suman un millón 224 mil 500 metros cúbicos anuales. Y con la concesión de su esposo, el volumen familiar supera los 2.6 millones de metros cúbicos al año. Y hubo otros nombres, de otros partidos que también aparecieron como Vicente Fox y Francisco Ramírez Acuña.

PT, más dividido en la ‘4T’

Entre los 118 diputados que votaron en contra de la iniciativa presidencial de la Ley de Aguas y las dos abstenciones, notoria fue la decisión de las diputadas del PT, la mexiquense Patricia Galindo Alarcón, y la abstención de la oaxaqueña Martha Aracely Cruz Jiménez. A esta última, tal vez no se le olvida su coraje de que los de la ‘4T’ la han dejado sola frente a los actos de violencia y misoginia que ha padecido. Sus críticas y reproches llegaron ya hasta la presidenta. La simulación del gobierno se paga.

Mensaje ‘contundente’ a Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum ayer compartió el pan y la sal con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en el Museo Kaluz. La mandataria, quien fue despedida por Antonio del Valle Perochena, Daniel Servitje y Enrique Zambrano Benítez, integrantes de la comisión ejecutiva de dicho Consejo, convivió por espacio de dos horas con los empresarios más acaudalados del país previo al encuentro que tendrá cara a cara hoy con Donald Trump. “¡Qué viva México!”, dijo la presidenta que será el mensaje que le dará al republicano. Buena reunión.

Coordinadores se dan ahí donde duele

A los pocos minutos de arrancar la discusión en el Senado sobre la Ley Nacional de Aguas, Adán Augusto López, coordinador de Morena, le dijo a su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, que está traumado y sigue “lamiéndose las heridas” por el triunfo de Morena en 2018. Esto luego de que el queretano acusó que el oficialismo busca el control político hasta del agua. El líder morenista respondió que los únicos que aspiran al control político son los blanquiazules; sin embargo, “ni siquiera pudieron controlar a su bancada ayer (miércoles)”. Ya saben, por aquello que hubo panistas que dieron su voto a Ernestina Godoy para ser fiscal.

Marcaje personal en el INE

Luego de ser la única área del INE a la que se le aumentó el presupuesto, el titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del árbitro electoral, José Luis Romo Arévalo, tendrá marcaje personal por parte de los consejeros, pues para muchos no tiene explicación el aumento de 39 millones de pesos que se le autorizó para la contratación de personal que le ayude a cumplir las tareas que tenía el extinto Inai y, por cierto, que ha dejado mucho que desear, pues incluso el consejero Arturo Castillo lo calificó de ineficiente.