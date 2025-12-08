Estafas en internet alcanzan a la Corte: Ministro Hugo Aguilar denuncia que piden dinero a su nombre

El ministro Hugo Aguilar mostró el perfil falso de Facebook que se hace pasar por él.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, denunció ser víctima de una de las tantas modalidades de estafa por internet que cada día afectan a miles de personas.

En un mensaje público, el ministro Aguilar Ortiz advirtió que mediante un perfil falso en Facebook se han enviado mensajes suplantando su identidad, en los que se pide dinero a las personas o se promueven apoyos económicos.

“He recibido información en la que se afirma que estoy solicitando dinero o promoviendo apoyos económicos. Es mi responsabilidad comunicarles que esto es completamente FALSO. No he autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos a mi nombre”, dijo el ministro.

En el mensaje, el presidente de la Corte pidió que se comparta la información y en caso de recibir este tipo de mensajes se reporten por los canales correspondientes, ya que se trata de un perfil falso que suplantó su identidad.

“Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y buscar engañar a la ciudadanía”, escribió.

¿Cuáles son las principales estafas en Facebook?

Una de las principales estafas que se reportan dentro de Facebook es el phishing, el cual se utiliza para suplantar identidades para robar datos, que es el caso denunciado por el ministro Hugo Aguilar.

En este tipo de estafas se reciben mensajes o notificaciones que parecen legítimas, con frases como ‘mira lo que encontré’ o ‘¿eres tú?’, acompañadas de un enlace que lleva a una página falsa de inicio de sesión. Si ingresas tus credenciales, los estafadores pueden robar tu cuenta.

También pueden enviarse correos o mensajes que dicen ser “alertas de seguridad de Facebook”, exigiendo que ingreses o des datos personales o financieros inmediatamente. Estas comunicaciones suelen ser fraudulentas.

Otra estafa común son los fraudes de compra venta en línea, que provienen de compras que no se concretan: el vendedor pide un pago adelantado, pero nunca entrega el producto.

Algunos ejemplos comunes: artículos electrónicos o electrodomésticos, vehículos, viajes, ropa/accesorios.

En el esquema de ‘sobrepagos’, un estafador contacta a alguien que vende algún artículo, finge hacer una transferencia, o envía un comprobante falso, por un monto mayor. Luego piden al vendedor que les devuelva la diferencia. Cuando lo hacen, el supuesto pago resulta ser falso.

Asimismo, hay cuentas o páginas que se hacen pasar por atención al cliente de bancos, agencias de viajes, instituciones oficiales, para engañar personas (a veces adultos mayores) y obtener datos sensibles o dinero.

¿Por qué funcionan las estafas en redes sociales?

Facebook señala que muchas veces las estafas juegan con urgencia, promesas de ganancias fáciles o precios demasiado bajos, lo que desalienta la verificación cuidadosa.

Los estafadores usan cuentas falsas, a veces con pocas amistades o actividad, lo que dificulta distinguirlos de cuentas reales.

Las tácticas pueden incluir suplantar marcas o instituciones confiables (bancos, agencias, servicios oficiales) o usar imágenes de confianza para engañar.