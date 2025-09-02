‘Yo no estuve ahí’: Ministro Hugo Aguilar niega haber cenado en Au Pied de Cochon; ‘no hubo celebración’

Hugo Aguilar Ortiz escolta a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la sesión solemne de la nueva Corte de Justicia de la Nación.

No sueña con viajes ni dinero... ni con cenar en restaurantes caros: Hugo Aguilar, ministro presidente, negó que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrara su toma de protesta con una cena de lujo.

El diario Reforma publicó que los nueve ministros de la Suprema Corte se fueron a cenar al restaurante Au Pied de Cochon, ubicado en Campos Elíseos, en Polanco.

“Es falsa la nota, yo no estuve ahí. Estuvimos trabajando hasta la una y media (de la madrugada”, contestó a reporteros cuando fue cuestionado sobre la publicación.

Hugo Aguilar agregó que de hecho, el nuevo Pleno de la Suprema Corte no salió a festejar. “Hubo puro trabajo”, remarcó.

¿Qué decía la nota de Reforma sobre la supuesta celebración de los ministros?

Este restaurante es conocido por su lujosa cocina francesa y ofrece un ambiente exclusivo y privado.

De acuerdo con Reforma, los ministros llegaron en la medianoche, tras un largo día de ceremonias que incluyeron rituales de purificación en Cuiculco y la entrega de bastones de mando en el Zócalo.

¿Cuáles son los platillos destacados del menú de Au Pied de Cochon?

Au Pied de Cochon es famoso por su variada oferta gastronómica. Entre los platillos destacados se encuentran:

El restaurante también ofrece una amplia selección de vinos, con precios que oscilan entre 300 y 400 pesos por botella.