Norma Piña y Javier Laynez, en la ‘tablita’: Nueva Corte revisará pensiones a ministros en retiro

8 de los 11 ministros del viejo Pleno de la Suprema Corte decidieron no participar en la elección del Poder Judicial.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció un plan de austeridad que busca ahorrar 800 millones de pesos al año, y que incluye recortar el ingreso y prestaciones a ministros en retiro, como Norma Piña o Javier Laynez.

Hugo Aguilar, ministro presidente, adelantó que en breve se resolverán cientos de amparos que personal del Poder Judicial promovió para evitar ajustarse a la Constitución. La Carta Magna establece que ningún servidor público debe ganar más que la presidenta o presidente de la República.

“Impulsaremos la eliminación de los excesos administrativos y gastos superfluos”, agregó.

Hugo Aguilar, abogado mixteco que fue el candidato a ministro más votado en las elecciones judiciales, adelantó que los nuevos ministros se atenderán en el ISSSTE, como todo burócrata.

“La austeridad no implica recortar la calidad de la justicia ni condenar a los tribunales a la precariedad, austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo”, apuntó en la sesión solemne con la que iniciaron los trabajos de la nueva Suprema Corte, emanada de la elección judicial.

¿Cuál fue el mensaje de Hugo Aguilar, presidente de la Corte, a inversionistas?

A la sesión acudieron Claudia Sheinbaum; los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y del Senado, Laura Itzel Castillo; secretarios de Estado, gobernadores e invitados especiales.

Ante ellos, el ministro presidente Aguilar Ortiz, envió un mensaje a los inversionistas. “Tengan la seguridad de que la Corte les garantizará certeza jurídica plena”.

“A la comunidad empresarial y a los inversionistas les digo: Tengan la seguridad de que la Corte va a garantizarles certeza jurídica plena, por ello les animo a sumar esfuerzos en la construcción de un México con oportunidades justas, reglas claras y desarrollo sostenible”, dijo.

Hugo Aguilar ofreció diálogo entre Poderes, pero con respeto a la autonomía e independencia. Calificó la sesión de histórica pues representa la refundación de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, quienes, agregó, cuentan ya con una “legitimidad inédita”.

Destacó que como hace 210 años, esta refundación del Poder Judicial deriva del hartazgo ante un sistema de justicia desigual, excluyente, arbitrario, de abusos y al servicio de los sectores privilegiados.

“El mismo hartazgo ha llevado a la refundación que hoy estamos viviendo en el que ponemos los cimientos del cambio total y, desde luego, la puerta a una justicia real y verdadera”, afirmó el ministro en un discurso de 32 minutos.

Se dijo dispuesto a recibir las propuestas de la academia y de la sociedad civil, y abrirse al escrutinio de los medios de comunicación y de la ciudadanía organizada.

A los organismos internacionales de derechos humanos y a las cortes del mundo, ofreció la disposición a aprender a dialogar y a compartir experiencias. “México quiere ser un referente de justicia plural y democrática y, para lograrlo, contará siempre con su colaboración y su mirada crítica”.

Finalmente, a los abogados, abogadas, colegios profesionales y justiciables, les aseguró que la nueva Suprema Corte mantendrá el respeto irrestricto al Estado de Derecho, a la Constitución, a la ética jurídica y al debido proceso.

“Cada juicio, cada decisión, estarán fundadas en la Constitución y en los principios más altos de la justicia para que confíen en la certeza y transparencia de nuestros fallos. Los invito a evitar los diálogos y arreglos indebidos que propician la corrupción”.