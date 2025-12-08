El engaño del Internet y sus plataformas

La mayoría de las personas que crean un grupo en Reddit, Facebook o en un servidor de Discord, entre otros, creen que lo que están construyendo es suyo. Creen que si lo iniciaron ellos, si invirtieron años de trabajo, si lo hicieron crecer hasta alcanzar millones de seguidores, les pertenece. Pero el reciente fallo judicial en Estados Unidos, conocido como el Rogozinski Ruling, demuestra lo contrario. Puedes crear algo enorme, global, influyente y aun así no eres el dueño. La plataforma te lo puede quitar legalmente sin pedirte permiso.

El veredicto destruye una idea profundamente arraigada: que si fundas una empresa, la empresa es tuya. Si creas un club. Si escribes un libro, los derechos te pertenecen. Pero si construyes una comunidad digital en Reddit, Facebook, Discord, Telegram o cualquier otra plataforma, las reglas cambian. No eres dueño. Eres un inquilino. El casero puede desalojarte cuando quiera. Esto, independientemente de dónde vivas, en Australia, Francia o México, mientras utilices una plataforma domiciliada en Estados Unidos.

El caso parece sencillo, pero sus implicaciones son gigantescas. Jaime Rogozinski, creador de WallStreetBets, el subreddit que llegó a mover mercados y desafiar a Wall Street con el caso de GameStop, fue expulsado de la misma comunidad que él fundó. Reddit alegó violaciones de sus reglas. Una corte estadounidense le dio la razón. Con eso nació un precedente fulminante. El tema no es que lo hayan expulsado, sino que se hayan quedado con todo, incluida la marca.

El impacto va más allá de @WallStreetBets. El fallo desnuda la arquitectura de poder que rige la vida digital. Silicon Valley lleva dos décadas vendiendo la narrativa de que Internet es un territorio abierto para emprender y crear. Pero de acuerdo con el fallo, todo lo que se construye le pertenece a la plataforma. No solo los datos, no solo el tráfico, la comunidad misma y hasta la marca. En Internet, la autoría no es propiedad. Esto no lo sabe casi nadie.

Recientemente, los medios estadounidenses han empezado por fin a hablar del tema. En una entrevista realizada por la reconocida periodista Trish Regan, expresentadora de Fox Business, CNBC y Bloomberg Television, y una de las voces más escuchadas en finanzas y geopolítica, se profundiza en las consecuencias de este fallo. La conversación revela cómo este precedente no solo afecta a un creador, sino que también evidencia un vacío de protección legal para miles. El análisis mediático reciente ha retomado el caso justamente porque pone en evidencia que cualquier creador, sin importar su tamaño, está expuesto a la misma vulnerabilidad jurídica. Puede ver este segmento aquí https://wallstreetbets.net/dad.mp4, o la entrevista completa aquí: https://youtu.be/2Yftqu4YWVc

¿Suena exagerado? No lo es. Ya ha pasado miles de veces, solo que en pequeño. Páginas cerradas sin explicación, canales desmonetizados de un día para otro, grupos borrados, cuentas suspendidas, creadores que pierden audiencias construidas durante años. Simplemente no se vuelve noticia porque le pasa a la gente que no tiene los medios para reclamar. Cuando finalmente ocurre a una comunidad gigantesca como WallStreetBets, la narrativa se diluye en tecnicismos legales y la mayoría no entiende qué se decidió realmente.

Las plataformas quieren controlar todo lo que ocurre dentro de su ecosistema: nombres, marcas, datos, moderación, decisiones comerciales y, al mismo tiempo, no ser responsables de nada. Las protege la Sección 230, una ley que les dé responsabilidad por lo que publican sus usuarios. Para mantener esto gastan cientos de millones de dólares en cabildeo. Por eso las leyes y los fallos judiciales van en esa dirección. Por eso este tema casi no se discute públicamente.

Es un golpe directo contra la narrativa romántica del “creador empoderado”. Durante más de una década, las plataformas nos hicieron creer que abrir un canal, un grupo, un subreddit o un servidor era equivalente a construir un activo propio. El fallo demuestra lo contrario. Lo que se levanta dentro de una plataforma pertenece, en las dimensiones operativa y jurídica, a la plataforma.

El caso no está cerrado. Jaime Rogozinski está llevando este caso a la Suprema Corte de EU para que revise el fallo. Lo hace por una razón clara: transparencia. Podría haberle dado vuelta a la página, dado que es conocido en los medios como el fundador de WallStreetBets, lo que nadie puede quitarle ni reescribir. Además, ha creado nuevas identidades y proyectos digitales para los cuales ha tomado todas las precauciones legales y estructurales necesarias, a partir de su experiencia con Reddit. Pero decidió no hacerlo. Decidió llevar la pelea al máximo nivel judicial porque entiende que este caso no se trata de él, sino del derecho de los creadores a entender, de manera explícita, qué pueden y qué no pueden poseer en la economía digital.

Si la Corte acepta tomar el caso, el impacto sería enorme: estaríamos ante el primer caso que podría definir, a nivel constitucional, quién es dueño de lo creado en plataformas digitales. No solo sería WallStreetBets vs. Reddit. Sería el marco legal para todas las comunidades, canales, grupos, marcas personales y proyectos digitales del planeta. De votar en contra, implicaría un cambio legal en el Congreso, dado que gracias a los cientos de millones de dólares que anualmente gastan —o, más bien, “invierten”— las plataformas gigantes en cabildeo, han logrado que no se les pueda demandar por absolutamente nada y, al mismo tiempo, sean los dueños de absolutamente todo. Una maravilla.

