Laceraciones y una costilla rota: Los daños que Cilia Flores, esposa de Maduro, sufrió por militares de EU

Cilia Flores, primera dama de Venezuela y esposa de Nicolás Maduro presentará una moción médica por una posible costilla rota y laceraciones.

Cilia Flores, primera dama de Venezuela y esposa de Nicolás Maduro, presentaba laceraciones y una costilla rota al momento de su detención por parte de militares estadounidenses, según denunció su abogado, Mark E. Donnelly.

Los hechos se dieron a conocer durante la audiencia de arraigo de Nicolás Maduro, de quien se omitió si presentaba lesiones.

Pese a que en los últimos años, Flores había abandonado el perfil público que tuvo durante la gestión de Hugo Chávez (1954-2013), las autoridades de EU aseguran que se trata de una figura importante para la preservación de la hegemonía del chavismo.

Abogada de profesión, casada dos veces y con tres hijos, Cilia Flores entró a la política poco después del 4 de febrero de 1992. En esa fecha conoció a Nicolás Maduro, con quien se casaría en 2013.

¿De qué acusa EU a Cilia Flores, primera dama de Venezuela?

Pam Bondi, fiscala de Estados Unidos, explicó que Cilia Flores será acusada formalmente de los mismos cuatro cargos que enfrenta Nicolás Maduro:

Cargo uno : Conspiración de narcoterrorismo por presuntos nexos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

: Conspiración de narcoterrorismo por presuntos nexos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Cargo dos : Conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos.

: Conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos. Cargo tres : Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

: Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Cargo cuatro: Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En caso de ser declarada culpable, Cilia Flores enfrenta la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua y morir en una prisión de EU, mismo destino al que fueron condenados capos mexicanos como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Militares de EU ‘agarran dormidos’ a Nicolás Maduro y su esposa

Nicolás Maduro fue vendado y llevado en pijama al portaaviones USS Iwo Jima, tras ser detenido en un operativo del Ejército de EU que incluyó el bombardeo de objetivos en Caracas durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero.

Donald Trump presumió la grandeza de la operación, a la que equiparó con las hechas por EU durante la Segunda Guerra Mundial, y festejó que la liberación del pueblo de Venezuela del “dictador Maduro”.