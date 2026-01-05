Trump ‘le echa el ojo’ al petróleo de Venezuela: Promete subsidios a quienes inviertan en infraestructura

Donald Trump aseguró que buscaría el apoyo económico de empresas petroleras con tal de acelerar la producción de petróleo en Venezuela.

El presidente Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría subsidiar los esfuerzos de las compañías energéticas para reconstruir la industria petrolera de Venezuela, mientras su administración busca convencer a las empresas de invertir en el país días después de derrocar a Nicolás Maduro.

Trump aseguró que el proyecto para que las compañías de la industria petrolera estadounidense expandan sus operaciones en el país podría estar “en funcionamiento” en menos de 18 meses, en una entrevista el lunes 5 de enero con NBC News, un plazo marcadamente en desacuerdo con las estimaciones de los expertos de la industria energética, mientras que las compañías petroleras han guardado en gran medida silencio sobre su voluntad de reinvertir en Venezuela.

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero”, declaró Trump a la NBC. “Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos”.

Los comentarios subrayan la opinión del gobierno de que las vastas reservas petroleras de Venezuela son fundamentales tanto para su recuperación como para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Sin embargo, Trump ha ofrecido pocos detalles sobre cómo se restablecería la producción o quién controlaría los ingresos mientras tanto.

Cuando se le preguntó si había hablado con altos ejecutivos de Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. y ConocoPhillips, Trump dijo que era “demasiado pronto” para revelar si había tenido alguna conversación, y agregó: “Hablo con todos”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, planea conversar esta semana con ejecutivos de la industria petrolera, según personas familiarizadas con el asunto. Wright asistirá a la Conferencia de Energía, Tecnologías Limpias y Servicios Públicos de Goldman Sachs en Miami esta semana, a la que asistirán ejecutivos de Chevron, ConocoPhillips y otras empresas.

100 mil millones de dólares costaría rehabilitar la infraestructura petrolera de Venezuela

Años de corrupción, falta de inversión, incendios y robos han dejado las instalaciones de crudo de Venezuela en ruinas. Las grandes petroleras han expresado poco sobre su deseo de reanudar sus operaciones allí, y los expertos en energía afirman que reactivar la industria petrolera venezolana podría ser un proceso de una década y costar más de 100 mil millones de dólares. Chevron es la única superpetrolera que aún opera en Venezuela.

Trump no detalló cuánto cree que costaría un esfuerzo para reconstruir y expandir la infraestructura petrolera de Venezuela, según NBC News, diciendo solo que “se gastará una cantidad muy sustancial de dinero”.

El presidente estadounidense también dijo que preveía que el aumento de los flujos de energía desde Venezuela ayudaría a “reducir los precios del petróleo”.

“Tener una Venezuela productora de petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del petróleo”, dijo Trump.

El presidente ha tratado de convencer a los votantes antes de las cruciales elecciones intermedias de este año de que su administración está trabajando para resolver los problemas económicos, aunque las preocupaciones sobre la asequibilidad se han centrado principalmente en los costos de los alimentos y la vivienda.

Los comentarios de Trump ocurren en un momento en que enfrenta escepticismo por su audaz intervención militar en Venezuela, que resultó en la captura de Maduro.

El presidente estadounidense afirmó que la redada era necesaria para detener a un hombre acusado por las autoridades estadounidenses de dirigir una operación de narcotráfico y para recuperar activos petroleros. Los opositores afirmaron que Estados Unidos podría haber violado el derecho internacional, al tiempo que advirtieron que Trump no cuenta con la aprobación del Congreso ni del público para que Estados Unidos emprenda un proyecto de desarrollo nacional.

“Ahora tenemos una forma de persuasión, porque sus exportaciones de petróleo, como saben, han sido confiscadas. Y creo que eso llevará al país a un nuevo gobierno en muy poco tiempo”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a la prensa el lunes por la noche en el Capitolio de Estados Unidos.

Johnson minimizó las posibilidades de una escalada de la intervención estadounidense, aunque insistió en que “esto no es un cambio de régimen” y que el gobierno interino en Caracas ya está establecido.

“No esperamos que haya tropas sobre el terreno ni una participación directa, salvo para coaccionar al nuevo gobierno interino, para poner eso en marcha”, dijo.

Maduro, desafiante, fue procesado el lunes en Nueva York y se declaró inocente de los cargos de drogas y armas, diciendo que era un “inocente” y un “hombre decente”.

El presidente de Estados Unidos dijo el lunes que Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta de Maduro y asumió como presidenta interina luego de su destitución, había estado cooperando con su administración y restó importancia a la perspectiva de elecciones rápidas en el país.

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote”, dijo Trump, según NBC, cuando se le preguntó sobre una votación el próximo mes.

“No, va a llevar tiempo. Tenemos que cuidar de que el país recupere la salud”, dijo Trump.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo a Fox News el lunes por la noche que no había hablado con Trump desde “el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el premio, no desde entonces”.

Durante el fin de semana, Trump se mostró despectivo cuando se le preguntó sobre el papel de Machado en la determinación del futuro de Venezuela, llamándola una “buena mujer” que carece de apoyo y respeto en el país.

No se le preguntó sobre el comentario de Trump en la entrevista de Fox News.