México y otros 5 países rechazan control petrolero de EU en Caracas

Las naciones que rechazaron la intervención militar de EU en Venezuela afirmaron que América Latina y el Caribe es una zona de paz que está unida por el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención. [Fotografía. Especial]

México y otros países, incluido España, externaron el rechazo al control del petróleo en Venezuela, luego de que Estados Unidos detuvo al presidente Nicolás Maduro, así como a su esposa Cilia Flores.

Ayer, el gobierno mexicano junto con Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y España rechazaron, en comunicado de prensa, el actuar de Estados Unidos.

“Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.

Tras la detención de Maduro, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que su país gobernaría Venezuela, en tanto se restaura el poder. Como parte de sus acciones, estará el restablecimiento de la producción petrolera, la cual, acusa, Maduro tuvo en el olvido.

Aseguró que los recursos obtenidos se quedarán en Venezuela.

Los países firmantes del comunicado pidieron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Exhortamos al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

Refrendaron que América Latina y el Caribe es una zona de paz que está unida por el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención.

“Hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”, apuntaron.

Los países consideraron que las medidas tomadas por Estados Unidos fueron unilaterales y contrarias al derecho internacional.

“En particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

Los firmantes reiteraron que la situación en Venezuela debe solucionarse por las vías pacíficas, y sobre todo considerando la voluntad del pueblo venezolano, “sin injerencias externas”. El proceso debe ser inclusivo y liderado por los venezolanos, aseguraron.