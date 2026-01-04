‘Cero y van dos’: Trump vuelve a amenazar Gustavo Petro con una misión de EU en Colombia

Donald Trump subió el tono de sus amenazas contra el colombiano, Gustavo Petro quien aseguró que el pueblo saldrá a defenderlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump subió el tono de sus amenazas contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, al que ha convertido en su enemigo personal.

Trump anunció, con un tono desafiante, que pronto aplicará en Colombia su receta militarista, como lo hizo en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Puede haber una misión de EU en Colombia”, advirtió. El presidente estadounidense asegura que la suerte de Petro depende de él.

Los choques entre ambos comenzaron antes de la invasión militar de Estados Unidos. Según Trump, Petro es bastante hostil con EU, además de ser mandatario de un país que produce mucha droga.

Esta no es la primera vez que Trump amenaza al presidente Petro. En el pasado lo desafió con la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, el retiro de la visa americana y la inclusión en la lista Clinton.