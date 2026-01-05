‘Nicolasito’, el hijo de Nicolás Maduro que quería ser músico y fracasó en cine: ‘El colmo del cinismo’

Nicolasito, hijo de Nicolás Maduro, se desempeñó como flautista en su infancia y adolescencia.

Antes de adentrarse en la política venezolana, al igual que su padre Nicolás Maduro, arrestado hace días, Nicolás Maduro Guerra vivió una breve trayectoria musical que no prosperó como esperaba.

‘Nicolasito’, hijo de Nicolás Maduro, también tuvo relación con el cine en Venezuela gracias a su afición a las artes, aunque en la actualidad se desempeña como diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Con canciones sobre la política en Venezuela, ‘Nicolasito’ no suelta del todo esa faceta artística que le apasiona, y en redes sociales comparte algunas de sus creaciones.

¿Qué estudió Nicolás Maduro Guerra?

El único hijo biológico de Nicolás Maduro es producto de su primer matrimonio con Adriana Guerra Angulo, y desde pequeño mostró pasión por las artes, algo completamente diferente a lo que realizaba su familia.

Durante su infancia y primeros años de adolescencia (entre 1998 y 2004), Maduro Guerra fue flautista en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, destacando entre otros integrantes.

Nicolás Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito', es diputado e hijo del expresidente venezolano. (EFE)

Pese a su pasión musical, el hijo de Maduro estudió Economía en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, en Caracas, Venezuela y, para 2011, ya trabajaba en el Ministerio Público de Venezuela.

¿Por qué ‘Nicolasito’ Maduro no estudió música?

La intención de Nicolás Ernesto Maduro Guerra era estudiar música de forma profesional en el Instituto Universitario de Estudios Musicales (hoy Universidad Experimental de las Artes), pero no pasó el proceso de selección en 2007.

Según El Estímulo, medio venezolano, el joven no apareció en la lista de admisión cuando hizo el proceso y ocupó el puesto 77 de 235 en la lista de espera, por lo que desistió de estudiarla.

‘Nicolasito’ sacó un puntaje de 48.03 en el Índice Académico durante la prueba de admisión; el puntaje mínimo para ingresar ese año fue de 54.07, de acuerdo con el medio local.

La ‘trayectoria’ de Nicolás Maduro ‘Nicolasito’ en el cine

Cuando declararon a Nicolás Maduro presidente de Venezuela, en 2013, su hijo ocupó diferentes cargos en sectores culturales dentro de la administración de su padre, y uno de ellos está relacionado con el séptimo arte.

En 2014, se convirtió en coordinador de la Escuela Nacional de Cine; tenía 23 años y nula experiencia dentro del rubro, lo que causó polémica dentro del gremio cinematográfico de Venezuela.

Las críticas a ‘Nicolasito’ por coordinar la Escuela Nacional de Cine

“La magia del cine da para todo”, dijo el actor Roberto Lamarca en aquel entonces. A las críticas se sumaron otros referentes en el cine como José Tomás Angola: “El hijo de Maduro no sabe nada del Séptimo Arte. De lo que sí sabe es de robar cámara”.

“El colmo del desprecio y del cinismo”, expresó Héctor Manrique, director del Grupo Actoral80, mientras el director y guionista Jonathan Jakubowicz ironizó con el nombramiento de Maduro Guerra. “Imagino las clases: cine de torturas, cine de propaganda (…) cine mudo”.

Las canciones de ‘Nicolasito’, hijo de Nicolás Maduro

Aunque no estudió música de forma profesional, ‘Nicolasito’ tiene en su canal de YouTube algunos videos con canciones donde la política es el tema principal.

‘Caracas con todo’ es su tema más reproducido en YouTube, aunque tiene menos de mil visualizaciones. Se trata de una mezcla de música urbana en la que habla del amor que siente por la capital de Venezuela.

También creó un tema para su propia campaña presidencial al ritmo del merengue, llamada ‘Kameron y Baloo’, que además tiene una versión en salsa. Otros temas son ‘Nicolasito a la asamblea’ y algunos fragmentos de su trabajo con la canción ‘Caracas con todo’.