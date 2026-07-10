Vinculan a proceso a Nancy ‘N’, alcaldesa de Tenancingo, por simular su secuestro

La audiencia de Nancy 'N', alcaldesa de Tenancingo, duró más de 11 horas mientras manifestantes exigían su renuncia afuera de los juzgados.

Por el probable delito de simulación de secuestro, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, fue vinculada a proceso en los juzgados estatales radicados en el mismo municipio.

La determinación del Juez se deriva de que esta mujer presumiblemente fingió su plagio que fue planeado desde febrero para intentar saquear del erario 40 millones de pesos y justificar esta misma cantidad multimillonaria que hace falta dentro de su misma administración.

La audiencia de imputación de Nancy Nápoles comenzó alrededor de las 10:00 horas del jueves y terminó a las 21:40 horas, es decir, casi 11 horas para luego escuchar del impartidor de justicia el veredicto su vinculación a proceso, aunque el cargo lo puede enfrentar en libertad.

La defensa de la alcaldesa tenancinguense solicitó al Juez que la audiencia fuera privada por lo que el público asistente al enjuiciamiento y reporteros tuvieron que abandonar la sala.

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Mientras que, afuera de los juzgados de Tenancingo acudieron decenas de personas para exigir la renuncia de la morenista, argumentando que su administración ha reprimido y abusado de sus paisanos.

Afirmaron que su gobierno mantiene intimidado al pueblo de Tenancingo, además de que una tal Guillermina, la directora de gobernación, intimida a “todos los comerciantes, abusa de su poder, todos estos que abusan de su poder, de su cargo, tenemos a Lucero Cruz Aguilar, una de sus asesoras que nos ha amenazado”.

Con cartulinas fluorescentes y pegados a la puerta principal de los juzgados, los manifestantes afirmaron que ellos son los dueños de Tenancingo, no la hoy vinculada a proceso.

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Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan que desde febrero pasado, esta edil de Tenancingo, su esposo José Roberto ‘N’ y su cuñado Óscar ‘N’, fraguaron el supuesto secuestro de la mujer para tratar de sacar del erario 40 millones de pesos y cubrir un desfalco por esta misma cantidad sobre las arcas tenancinguenses.

En Oaxaca fueron capturados sus cómplices, Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’, hermano y pareja sentimental de Karla, respectivamente, mismos que fueron capturados en el citado estado del sur de la república mexicana y vinculados a proceso.

Quienes huyen de la justicia mexiquense son: José Roberto ‘N’, esposo de la alcaldesa y su cuñado Óscar ‘N’, mismos que tomaron parte en la simulación del plagio de Nancy Nápoles para intentar justificar el multimillonario desfalco, abundan las investigaciones ministeriales.

En un inicio, declaraciones de la presidenta municipal hechas ante un Ministerio Público cuando denunció su supuesto secuestro, revelan que el domingo 31 de mayo pasado, ella estaba dentro de su automóvil tipo Jetta afuera de su casa en Tenancingo en compañía de otro familiar.

A donde llegó un automóvil rojo con dos sujetos y una mujer, uno de ellos, abunda, bajó armado para sacarla de su unidad y la trepó al auto donde llegaron sus tres supuestos plagiarios para dirigirse hacia la comunidad de San Pedro Zictepec, en el vecino municipio de Tenango del Valle.

En el camino, le dieron un teléfono celular para que se comunicara con sus familiares y les exigiera 40 millones de pesos, pues en las arcas de Tenancingo había ese faltante que corresponde a la actual administración de Nápoles Pacheco.

Sin embargo, la edil y sus presuntos plagiarios, al ver que la situación se les salió de control, pues en el camino se encontraban con patrullas que la andaban buscando, pidieron a Karla, a Víctor Manuel y a Christian, que la dejaran en el paraje conocido como “El Capulín”, en Tenancingo para fingir que había logrado escapar de sus captores.

En videos, la alcaldesa de Tenancingo difundió que los ministerios públicos manipularon información que ella dio a través de su declaración y que detrás del asunto que la involucra hay un propósito político para desacreditar su administración.