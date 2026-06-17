Fiscalía acusa a alcaldesa de Tenancingo de fingir secuestro para justificar faltante de 40 mdp

La alcaldesa es acusada de presunto delito de simulación de secuestro. (Foto: Facebook / Nancy Nápoles Pacheco)

Por el presunto delito de simulación de secuestro, en el que se exigían 40 millones de pesos, la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, tiene programada una audiencia de formulación de imputación para el próximo 9 de julio.

En tanto, en el estado de Oaxaca fueron capturados sus presuntos cómplices: Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, este último hermano y pareja sentimental de Karla, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes permanecen prófugos y cuentan con una orden de aprehensión son José Roberto “N”, esposo de la alcaldesa emanada de Morena, y su hermano Óscar “N”, quienes presuntamente participaron en la simulación del plagio de la edil para intentar justificar un faltante de 40 millones de pesos del erario municipal.

¿Qué se sabe del presunto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo?

Las declaraciones de la presidenta municipal ante el Ministerio Público, cuando denunció su supuesto secuestro, señalan que el pasado 31 de mayo se encontraba dentro de un automóvil Jetta afuera de su domicilio en Tenancingo, en compañía de un familiar.

Según su relato, al lugar llegó un vehículo rojo con dos hombres y una mujer. Uno de ellos descendió armado, la obligó a salir de su unidad y la subió al automóvil en el que viajaban sus presuntos captores.

Posteriormente, habrían avanzado hacia la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.

Durante el trayecto, le entregaron un teléfono celular para que se comunicara con sus familiares y les exigiera 40 millones de pesos, cantidad que, según la investigación, correspondería a un faltante en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.

Según su relato, al lugar llegó un vehículo rojo con dos hombres y una mujer.

Las investigaciones de la Fiscalía

Las indagatorias refieren que la alcaldesa y sus presuntos captores habrían decidido suspender el plan al percatarse de la movilización policial para localizarla.

Por ello, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” presuntamente la dejaron en el paraje conocido como “El Capulín”, en Tenancingo, para aparentar que había escapado de sus secuestradores.

El 1 de junio, Nancy Nápoles acudió ante el Ministerio Público de la región sur del Estado de México para denunciar el supuesto secuestro.

Ante las autoridades declaró que logró escapar de sus captores y que, tras llegar a una vivienda, llamó por teléfono a su esposo, José Roberto “N”, quien, junto con el director de Seguridad Pública de Tenancingo, acudió por ella y la trasladó a su domicilio.

Sostuvo que sus secuestradores pretendían asesinarla junto con su madre, hermana y sobrino, y que le habían exigido los 40 millones de pesos presuntamente faltantes.

Las investigaciones señalan además que la propia alcaldesa habría participado en la planeación y ejecución del supuesto secuestro.

Las investigaciones señalan además que la propia alcaldesa habría participado en la planeación y ejecución del supuesto secuestro.

Las posibles sanciones previstas en la ley

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una pena de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro.

Por su parte, el artículo 13 de la misma legislación establece que la servidora pública podría recibir una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.