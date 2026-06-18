Todo por un desfalco: Cronología del fingido secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

El intento por encubrir la corrupción en la administración de Nancy ‘N’, alcaldesa de Tenancingo, la orilló a tomar medidas desesperadas, quien fingió su secuestro para exigir un rescate multimillonario con cargo al erario público.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a tres personas involucradas en el presunto montaje para cubrir las espaldas a la alcaldesa de Tenancingo ante el presunto desfalco de 40 millones de pesos.

Las autoridades señalan que dos personas más están prófugas de la justicia y solicitaron una audiencia de formulación de imputación en contra de Nancy ‘N’, por su probable participación directa en la fabricación de su falso secuestro.

Día a día de la planeación del secuestro a Nancy ‘N’

El plan para montar el falso secuestro comenzó en febrero, José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’, esposo y cuñado, respectivamente, de Nancy ‘N’, exigirían un rescate de 40 millones de pesos que debería salir del erario municipal.

Óscar ‘N’ habría contactado a un amigo, identificado como Cristian ‘N’ para ofrecerle un “negocio” por el que le pagarían 500 mil pesos si los ayudaban a simular el secuestro de su familiar.

Sin embargo, la pandilla comenzó a tomar forma, cuando Cristian ‘N’ accedió y decidió invitar a otras personas para hacer más creíble el montaje: Karla Valeria ‘N’, su pareja sentimental, y Víctor Manuel ‘N’, su hermano, también accedieron a participar.

La alcaldesa también habría participado en la creación del plan con la intención de justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, según la FGJEM.

Afinan detalles del falso secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

Aunque la pandilla hubiera negado sus nexos, las autoridades mexiquenses revelaron que desde abril hasta junio, se comunicaron vía telefónica en repetidas ocasiones.

Óscar ‘N’, cuñado de Nancy ‘N’, y Cristian ‘N’ tuvieron comunicación en al menos 136 ocasiones en el periodo mencionado.

Mientras que el esposo de la alcaldesa de Tenancingo, José Roberto ‘N’, negó en entrevista con la Fiscalía que hubiera tenido comunicación con su hermano, Ósar ‘N’, aunque sus líneas se conectaron en 50 ocasiones.

Puesta en escena del falso secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

La noche del 31 de mayo, la pandilla se puso manos a la obra y realizó el falso secuestro de Nancy ‘N’.

Grabaciones de cámaras de seguridad muestran el momento en que un Jetta, color arena, se estaciona al exterior del domicilio de la alcaldesa de Tenancingo, en este viajaba la edil y su hermana.

Posteriormente, un Virtus, color rojo, se detiene cerca del Jetta. Del vehículo desciende Víctor Manuel ‘N’ y aparenta obligar a la presidenta municipal a abordar la unidad que conducía Karla Valeria ‘N’.

Por último, el Virtus emprende la huida, aunque Nancy ‘N’ “indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de vigilancia”.

Cuando se percató de la movilización de patrullas de la policía municipal, decidió comunicarse con su hermana desde el celular de Víctor Manuel ‘N’ para pedirle “no avisar a la policía”, ya que ella estaba bien.

Además, en su trayecto de huida, habría reconocido a sus cómplices que “todo se salió de control” ante el alertamiento a las autoridades y la presencia de testigos del falso secuestro.

Alcaldesa de Tenancingo narra supuesto escape

Luego que su plan no diera frutos, Nancy ‘N’ denunció ante las autoridades la presunta privación de su libertad ante las autoridades mexiquenses.

¿Cómo logró escapar? Contó que aprovechó un descuido de sus captores y corrió para pedir ayuda en un domicilio cercano, desde donde llamó a su esposo.

Por su parte, José Roberto ‘N’ junto con el director de Seguridad Pública acudieron por ella y posteriormente la trasladaron a su domicilio.

Testificó que los plagiarios le confesaron que los habían contratado para matarla, junto a su mamá, hermana y sobrino, además de exigir un soborno de 40 millones de pesos “que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento”.