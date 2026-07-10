Talento sin fronteras: cómo competir cuando el mercado paga en dólares

Durante décadas, las empresas en América Latina compitieron por talento dentro de los límites de sus ciudades o países. Hoy, esa lógica quedó en el pasado.

La región atraviesa un momento clave en atracción de inversión extranjera. Según la Secretaría de Economía, México registró un récord histórico de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2025, impulsado por manufactura, tecnología, logística y servicios especializados. El nearshoring es una realidad operativa que encuentra en el talento latinoamericano a profesionales con capacidades globales —ingenieros, financieros y especialistas en tecnología— listos para integrarse a cadenas de valor internacionales sin salir de sus países.

Al mismo tiempo, ocurre un fenómeno menos discutido: el talento local se ha especializado y globalizado. Empresas como CEMEX, Mercado Libre, Embraer o Nubank han sido semilleros de profesionales codiciados por headhunters mundiales. Un desarrollador en Guadalajara trabaja para Berlín, y un financiero en Monterrey se integra a un equipo en Nueva York. Perfiles sénior reciben ofertas de compañías globales que pagan en dólares con la flexibilidad del trabajo remoto.

Aquí surge una tensión crítica: América Latina necesita desarrollar más talento especializado que nunca, justo cuando estos profesionales tienen más alternativas globales que en cualquier otro momento de la historia.

Esto genera una presión estructural para Recursos Humanos. Hoy, una compañía local no compite solo contra su rival de sector en la misma ciudad, sino contra organizaciones globales con acceso a capital internacional, estructuras salariales dolarizadas y modelos diseñados para operar sin límites geográficos.

Intentar resolver este problema con soluciones tácticas como subir salarios de manera aislada, no es sostenible. La diferencia económica es sustancial: según plataformas como CodersLink y Terminal.io, perfiles sénior en áreas como inteligencia artificial, cloud y ciberseguridad pueden recibir en el mercado internacional compensaciones entre dos y tres veces superiores a las locales.

Por ello, la ventaja competitiva ya no depende de la compensación en sí, sino de la capacidad de la organización para contratar, gestionar y desarrollar talento de forma flexible, internacional y escalable.

Tras 15 años trabajando con compañías globales, vemos que el reto no es solo acceder al talento, sino contar con la infraestructura para operarlo: cumplimiento regulatorio, nómina internacional y velocidad de ejecución. Esto explica el auge de modelos como Employer of Record (EOR), una herramienta estratégica para contratar y expandirse regionalmente sin la complejidad de abrir entidades legales en cada país.

Estamos ante un entorno donde el capital humano ya no opera bajo fronteras tradicionales. Por eso, la pregunta urgente para los líderes en América Latina es: ¿Nuestra organización sigue contratando bajo la lógica de un mercado local... o ya está lista para competir en uno global?

El futuro del trabajo no se definirá por la ubicación de las oficinas, sino por la capacidad de las empresas para construir modelos de talento flexibles, ágiles y audaces para competir en una economía irreversiblemente internacional.