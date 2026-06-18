Alcaldesa de Tenancingo rechaza acusación de ‘autosecuestro’: ‘Manipularon pruebas’

Nancy Nápoles Pacheco,alcaldesa de Tenancingo, Estado de Méxic, fue acusada por las autoridades de simular su propio secuestro. (Facebook de Nancy Nápoles).

La alcaldesa del municipio de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, acusada por las autoridades de simular su propio secuestro obtener un rescate de más de dos millones de dólares, denunció este jueves que existe un “propósito político para desacreditarme” y pidió no crear “chivos expiatorios ni falsos culpables”.

“En todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública en mi carácter de presidenta municipal del municipio de Tenancingo(...) Exijo que las autoridades competentes procedan en su investigación hasta sus últimas consecuencias, afirmó la funcionaria en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Nápoles Pacheco, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunció así después de que el Ministerio Público del Estado de México informara de la apertura de un proceso legal en su contra por el delito de simulación de secuestro.

¿Qué dijo la alcaldesa de Tenancingo, Edomex sobre el secuestro fingido?

Según los investigadores, los seis autores del engaño -entre los que se encuentran la alcaldesa, su esposo o su cuñado- lograron obtener 2,3 millones de dólares del rescate que, presuntamente, salieron del erario público y ayudarían a cubrir un desfalco en el municipio.

No obstante, la líder local denunció que ofreció las pruebas que le solicitó a la fiscalía estatal y que recibió un “trato discriminatorio y de manipulación”.

“Manipulándola (la información que dio) con narrativas facciosas y mentiras”, añadió la edil.

Aseguró tener pruebas de que detrás de la investigación en su contra están “subalternos que operan en el territorio y que están bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno de nuestro estado”.

“Reitero (...) mi disposición de colaborar como hasta hoy y para el esclarecimiento de estos hechos, para que se castigue a los verdaderos culpables”, dijo.

Asimismo, la alcaldesa negó rotundamente la acusación de desfalco y pidió al órgano de fiscalización “que compruebe que no existe tal hecho, que el municipio está financieramente sano”.

“Seguiré dando la cara porque no le debo nada a nadie que jamás actuaría de la manera en que se menciona. Soy una mujer íntegra y no será hoy ni nunca que eso cambie. Es increíble ver los alcances que tienen algunas personas por conseguir un espacio de poder”, sentenció.

Nápoles Pacheco denunció el 1 de junio su secuestro y, según los investigadores, en su relato indicó que logró escapar de sus captores después de varias horas retenidas.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro.’