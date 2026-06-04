Reo acusado de secuestro escapa mientras era trasladado a prisión en Puebla

Dos custodios son investigados tras la fuga de un reo en Puebla.

Un hombre vinculado a proceso por secuestro escapó mientras era trasladado bajo custodia penitenciaria de la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla.

El fugado fue identificado como Luis Ángel ‘N’, cuya evasión ocurrió a la altura del municipio de Amozoc durante el procedimiento de traslado.

Tras el reporte, autoridades estatales activaron protocolos de búsqueda y desplegaron un operativo en la zona y municipios cercanos para tratar de ubicar y reaprehender al presunto secuestrador.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal informó mediante un comunicado que dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie las investigaciones correspondientes.

Autoridades investigan a dos custodios por fuga de reo

Asimismo, abundó, dos policías custodios fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial con el fin de esclarecer cómo ocurrió la fuga.

De manera paralela, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios abrió una investigación interna para determinar si existieron fallas en los procedimientos de seguridad o posibles responsabilidades administrativas y penales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización del evadido, mientras continúan las labores de búsqueda en distintos puntos de la entidad.

Explota pipa de gas en Puebla

Tres personas resultaron lesionadas luego del estallido del inmueble donde se almacenaban pipas de gas LP en el municipio de Tepeaca.

Protección Civil informó que tras la explosión fueron evacuadas 2 mil personas de un hospital, una escuela y viviendas cercanas.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, informó que los heridos fueron trasladados a un hospital del municipio de Acajete y uno más a Tecamachalco.

Para continuar con los trabajos de limpia y remoción de escombros, en el lugar permanecen 25 elementos de Protección Civil estatal, 29 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y cinco elementos de Protección Civil Municipal. También acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).