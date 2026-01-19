‘Me refugié en la maleza’: Profesor de la Ibero acusa que la Guardia Nacional le rompió 3 costillas

El profesor de la Ibero Puebla, Leonardo Escobar Barrios, señaló que elementos de la Guardia Nacional le impidieron permanecer o acercarse al Aeropuerto de Monterrey. [Fotografía. Ibero Puebla]

Leonardo Escobar Barrios, el profesor colombiano de la Universidad Iberoamericana en Puebla que estuvo desaparecido dos semanas, denunció haber sido agredido por elementos de la Guardia Nacional, quienes le ocasionaron la fractura de tres costillas.

La Ibero Puebla presentó un video grabado por el profesor. En la grabación, Escobar Barrios relata que llegó al Aeropuerto de Monterrey a finales de diciembre. Su plan era realizar una escala de aproximadamente tres horas rumbo a la Ciudad de México.

No obstante, el traslado no se concretó, luego de que fue detenido por elementos de la Guardia Nacional. Durante ese episodio, sufrió agresiones que derivaron en las fracturas.

Aseguró que los hechos son comprobables mediante registros de cámaras y evidencia científica. “Durante tres días estuve en una celda de Apodaca; fui golpeado, me fracturaron tres costillas y luego fui liberado, pero al salir de la celda seguía desorientado. Traté de ir al Aeropuerto de Monterrey, pero al llegar fui despojado de mis pertenencias”, comentó Leonardo Escobar Barrios.

Señaló que llegó un momento en el que no se le permitió permanecer en el aeropuerto, por lo que policías lo alejaron del lugar. Indicó que quedó sin documentos y sin dinero, en un estado de vulnerabilidad, sin acceso a alimentos, agua ni asistencia de la población civil.

“Me refugié en la maleza para evitar una deshidratación crónica. Tras varios días fui rescatado por una patrulla y llevado a una clínica de rehabilitación, pues me confundieron con una persona en situación de calle. Ahí estuve 10 días inconsciente. Me dijeron que presenté mutismo, no di detalles sobre mi identidad y únicamente tomé agua durante ese periodo”, aseguró.

En su relato, Escobar Barrios señaló que, junto con otras autoridades, elementos de la Guardia Nacional le impidieron permanecer o acercarse al Aeropuerto de Monterrey, aun cuando se encontraba desorientado y con lesiones físicas.

Añadió que se le negó el acceso a atención médica y a instancias migratorias, pese a que su estado de salud requería asistencia inmediata.

¿Qué irregularidades que denunció Leonardo Escobar tras ser rescatado?

El académico Leonardo Escobar afirmó que su localización fue posible gracias a un operativo de búsqueda que permitió cruzar su identidad con registros oficiales, tras lo cual intervino la Fiscalía de Nuevo León.

En su testimonio, denunció la falta de registro oficial de su detención, al señalar que nunca apareció en el Registro Nacional de Detenciones, pese a haber permanecido varios días bajo custodia.

También sostuvo que no fue informado de sus derechos, que se le negó la posibilidad de comunicarse con su familia y que no recibió atención médica, a pesar de las lesiones que presentó durante su detención.

Consideró que su caso no debe verse como un hecho aislado y alertó sobre posibles prácticas discriminatorias hacia personas de nacionalidad colombiana que ingresan a México.

Autoridades de la Universidad Iberoamericana Puebla respaldaron el testimonio del profesor y subrayaron que su localización con vida no equivale a justicia.

La institución indicó que las inconsistencias del caso continúan sin ser aclaradas por las autoridades municipales de Apodaca ni por la Guardia Nacional, por lo que llamó al esclarecimiento de los hechos y al respeto de los derechos humanos.

El rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara, indicó que Leonardo Escobar Barrios podrá reincorporarse a la Universidad cuando así lo determine. Precisó que, por el momento, ese tema no se encuentra en discusión, ya que la prioridad es atender su bienestar físico y psicológico.

Con información de Erick Almanza