Buscan a Lydia Valdivia, mujer embarazada desaparecida en Puebla

PUEBLA.- La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) busca a Lydia Valdivia, mujer con 9 meses de embarazo, quien desapareció la madrugada del domingo 18 de enero cuando viajaba a bordo de su automóvil en Acajete, Puebla. Previo a desaparecer envió una fotografía de un par de sujetos en motocicleta que al parecer la perseguían.

Aproximadamente a la 1 de la madrugada fue el último contacto que Lydia tuvo con su familia, según la información difundida por su hermana, Marleny Valencia. Su familiar indicó que Lydia Valdivia se dirigía al municipio de Acajete a bordo de su vehículo Chevrolet Malibu, modelo 2016, con placas de circulación UCR923B, cuando presuntamente fue interceptada por dos hombres que viajaban en motocicleta, así como por otra persona, o varias más, que se desplazaban en un automóvil, hecho que alcanzó a informar a través de un audio a su pareja, así como una foto de los personajes referidos.

La hermana de la mujer desaparecida indicó que los hechos ocurrieron a la altura de la junta auxiliar de San Jerónimo Ocotitlán, perteneciente al referido municipio de Acajete.

Tras varias horas sin recibir nuevos mensajes ni conocer el paradero de la mujer, su familia denunció el hecho ante las autoridades correspondientes en el municipio de Puebla.

A partir de ello y de una protesta de los allegados a la mujer, desde la tarde del domingo la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas activó una célula de búsqueda y se desplegó una brigada en el municipio de Acajete.

Por su parte, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, dio a conocer que la Fiscalía de Puebla ya mantiene una línea de investigación activa y una carpeta para dar con el paradero de Lydia Valdivia.